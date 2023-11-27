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Председатель правления Rīgas satiksme: в некоторых районах Риги могут подорожать автостоянки

rus.tvnet.lv
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Автостоянка. Иллюстративное фото
Автостоянка. Иллюстративное фото Фото: non c/Shutterstock

Не исключено повышение платы за автостоянки, администрируемые предприятием Rīgas satiksme, заявила в интервью Латвийскому радо председатель правления муниципального предприятия Джинета Иннуса.

По ее словам, может быть оценено повышение платы за автостоянки в наиболее загруженных районах столицы, например, в центре. Впрочем, Иннуса не уточнила, когда может пройти обсуждение такого варианты.

В свою очередь стоимость билетов на проезд в общественном транспорте пересматривать не планируется. По мнению Иннусы, введенные в начале этого года изменения в билетную систему были довольно удачными.

Это подтверждает значительно выросшее число тех, кто использует проездные - их уже не чуть более 10%, а около 60%.

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