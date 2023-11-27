Председатель правления Rīgas satiksme: в некоторых районах Риги могут подорожать автостоянки

По ее словам, может быть оценено повышение платы за автостоянки в наиболее загруженных районах столицы, например, в центре. Впрочем, Иннуса не уточнила, когда может пройти обсуждение такого варианты.

В свою очередь стоимость билетов на проезд в общественном транспорте пересматривать не планируется. По мнению Иннусы, введенные в начале этого года изменения в билетную систему были довольно удачными.

Это подтверждает значительно выросшее число тех, кто использует проездные - их уже не чуть более 10%, а около 60%.