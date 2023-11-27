Конституционный суд (КС) в понедельник, 27 ноября, признал, что правила о повышении платы за въезд в Юрмалу приостановлены необоснованно.
Суд: Юрмальской думе разрешено взимать более высокую плату за въезд, к тому же - весь год
Таким образом Юрмальской думе фактически разрешено взимать более высокую плату за въезд в Юрмалу, при этом платный период продлевается на весь год.
Суд признал, что размер пошлины за въезд в зону особого режима должен быть сбалансирован со способностью общества уплатить пошлину. В противном случае въезд в зону особого режима был бы доступен исключительно небольшой состоятельной части общества.
В приказ министерства не включены аргументы в пользу того, что пошлина в размере трех евро при ее применении круглогодично была бы явно непропорциональной.
Юрмальская дума 30 сентября 2021 года приняла поправки к обязательным правилам, которые среди прочего предусматривали увеличение размера пошлины, уплачиваемой за въезд в зону особого режима в Юрмале, до трех евро вместо прежних двух евро, а также применение пошлины круглогодично.
Тогдашний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс приостановил действие этих поправок. Дело в КС было возбуждено по заявлению Юрмальской думы, в котором содержится просьба проверить правомерность распоряжения министра о приостановлении действия обязательных правил.
КС пришел к выводу, что содержащиеся в оспариваемом приказе министра аргументы о том, что поправки приняты с нарушением данных самоуправлению полномочий, не обоснованы. Самоуправление было вправе, во-первых, установить зону особого режима с целью защиты окружающей среды, а во-вторых, установить пошлину за въезд транспортных средств в такую зону. Муниципальная пошлина за въезд в зону особого режима носит экономически регулятивный характер - она влияет на выбор людей и тем самым способствует охране зоны особого режима.
КС признал, что содержащиеся в приказе министра аргументы о том, что самоуправление в пояснительном письме к поправкам не обосновало их необходимость и влияние на предпринимательскую среду, а также не проводило консультации с частными лицами, не были обоснованы.
КС пришел к выводу, что пояснительное письмо, приложенное к обязательным правилам думы, является одним из источников информации о необходимости правового акта, его применении и влиянии на различные сферы. Самоуправление включило в пояснительное письмо к поправкам достаточное обоснование того, что повышение пошлины и продление периода ее применения направлены на сокращение количества въезжающих в зону особого режима в Юрмалу транспортных средств. Кроме того, КС пришел к выводу, что муниципалитет оценил данные о количестве находящихся в городе предприятий, связанных с туристическими и гостиничными услугами, а также провел консультации с предпринимателями, поддержавшими увеличение пошлины.
В свою очередь, изучив необходимость консультаций с общественностью, КС пришел к выводу, что поправки касаются всех жителей страны, которые хотели бы въехать в Юрмалу.
В рассматриваемом деле невозможно выявить конкретных лиц, мнение которых было бы необходимо выслушать, а опрос всех жителей Латвии не был бы соразмерным.
Учитывая упомянутое, КС признал, что указанные в оспариваемом распоряжении министра аргументы не обоснованы и министр неправомерно приостановил действие обязательных правил. Таким образом, действие приостановленных правил с момента оглашения решения суда возобновлено.
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