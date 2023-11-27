11 невероятных фактов о времени, не укладывающихся в голове

И хотя их последнее изобретение, атомные часы, по точности существенно превосходят все ранее изобретенные приборы, даже они не идеальны.

На самом деле на Земле вообще не существует «абсолютно правильных» часов.

Фактически процесс определения времени по сей день основан на сопоставлении показаний множества часов, отсчитывающих время по всему миру.

В каждой стране есть собственная Национальная лаборатория времени, которая регулярно отправляет данные своих часов в Международное бюро мер и весов в Париже. Уже там, исходя из всех этих цифр, вычисляется средневзвешенное значение текущего времени.

А значит, можно констатировать, что время — это изобретение человека.

5. Ощущение времени непрерывно создается у нас в голове

Наше восприятие находится под непрерывным воздействием целого ряда факторов, важнейшие из которых — память, концентрация, эмоциональное состояние (в каждый конкретный момент) и общее ощущение, что время имеет некое пространственное воплощение.

Восприятие времени укореняет нас в нашей ментальной реальности. Время лежит в основе не только того, как мы организуем свою жизнь, но и того, как мы ее проживаем.

С одной стороны, это в некоторой степени позволяет нам контролировать свои переживания. Например, избавиться от ощущения «проносящейся мимо жизни», лучше всего помогает фактор новизны.

Многочисленные исследования показывают, что в восприятии людей, занятых монотонными, повторяющимися, рутинными действиями, время летит быстрее.