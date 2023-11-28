ФОТО ⟩ В Пакруойской усадьбе открылся красочный зимний фестиваль

Впечатления первых гостей фестиваля разнообразны, кому-то больше понравилась зона Космоса, а кого-то удивил Океан. "Мне очень понравилось то, что развлечение сочетается с обучением: путешествуя в космосе, можно больше узнать о Солнечной системе, а в части Океана - об экологии", - делится впечатлениями гость фестиваля Арунас. А вот гостей, бывших вместе с ним, больше всего удивило выступление итальянского клоуна Камило и лазерное шоу.

В этом году организаторы фестиваля также подготовили специальные мероприятия для детских групп.

20 декабря запланирована дневная программа на латышском языке "Рождественский полет маленьких космонавтов", в которой по предварительной заявке могут принять участие ученики 1-5 классов.

А также к участию в конкурсе по созданию флага космической станции приглашаются все литовские и латвийские школьники и группы детских садов. Работы-победители будут запущены в открытый космос - на высоту 30 км над поверхностью Земли, а их создатели из Литвы и Латвии будут приглашены посетить фестиваль и посмотреть историческое событие в прямом эфире.

Зимний фестиваль "Рождественская космическая станция" в Пакруйоской усадьбе будет радовать посетителей каждую пятницу и выходные дни до 14 января. В праздничный период, с 25 декабря по 1 января, фестиваль будет работать каждый день.