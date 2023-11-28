ФОТО ⟩ В Пакруойской усадьбе открылся красочный зимний фестиваль

В минувшие выходные в литовской Пакруойской усадьбе собрались тысячи любопытных из Литвы и Латвии. Здесь открылся крупнейший зимний фестиваль в странах Балтии "Рождественская космическая станция". Парк световых скульптур на площади 15 гектаров дополняли лазерные шоу, созданные известными литовскими художниками по свету, и выступления профессиональных актеров. Фестиваль будет проходить каждые выходные до середины января.
"Мы стремились предложить нашим гостям самые разнообразные впечатления, сочетая театр, элементы шоу, музыку, свет и рождественское настроение. Это непростая задача, поэтому мы пригласили известных в Литве артистов присоединиться к творческой команде из 50 человек, которая занималась созданием фестиваля. Среди них композитор Леон Сомов, художник по свету Вилиус Вилутис и другие", - рассказывают организаторы зимнего фестиваля.
Территория усадьбы во время фестиваля делится на три зоны. Основная тема – Космос. Ему посвящены не только разнообразные световые скульптуры внушительных размеров, но и лазерные и световые шоу, раскрашивающие небо над усадьбой и рассказывающие историю создания вселенной. Помимо необъятных просторов космоса, посетители также могут насладиться красочным миром океанов с их чудесными обитателями. Третья зона – праздничный город, освещенный тысячами огней, приглашающий согреться и ощутить рождественское настроение детства. В нем вы найдете гостиную Деда Мороза, рождественское почтовое отделение с верблюдом Бучей, мастерские подарков гномов, рестораны и кафе и, конечно же, рождественскую ярмарку.
"Уникальность этого фестиваля в его наполненностью действием. Фестиваль полон активостей: актеры и аниматоры устраивают представления, зрелищные лазерные и огненные шоу радуют зрителей, эмоции создает уникальная музыка, гномы помогают писать письма Деду Морозу и обучают различным ремеслам, на главной сцене проходят различные выступления. Это не просто очередной красивый парк скульптур, а настоящий праздник", - говорят организаторы.
Впечатления первых гостей фестиваля разнообразны, кому-то больше понравилась зона Космоса, а кого-то удивил Океан. "Мне очень понравилось то, что развлечение сочетается с обучением: путешествуя в космосе, можно больше узнать о Солнечной системе, а в части Океана - об экологии", - делится впечатлениями гость фестиваля Арунас. А вот гостей, бывших вместе с ним, больше всего удивило выступление итальянского клоуна Камило и лазерное шоу.
В этом году организаторы фестиваля также подготовили специальные мероприятия для детских групп.
20 декабря запланирована дневная программа на латышском языке "Рождественский полет маленьких космонавтов", в которой по предварительной заявке могут принять участие ученики 1-5 классов.
А также к участию в конкурсе по созданию флага космической станции приглашаются все литовские и латвийские школьники и группы детских садов. Работы-победители будут запущены в открытый космос - на высоту 30 км над поверхностью Земли, а их создатели из Литвы и Латвии будут приглашены посетить фестиваль и посмотреть историческое событие в прямом эфире.
Зимний фестиваль "Рождественская космическая станция" в Пакруйоской усадьбе будет радовать посетителей каждую пятницу и выходные дни до 14 января. В праздничный период, с 25 декабря по 1 января, фестиваль будет работать каждый день.
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