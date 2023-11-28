PVN на овощи и фрукты составит 12%; акциз могут повысить только на особо сладкие напитки

Предложенные варианты компенсационных мер включают повышение акцизов на безалкогольные напитки, более быстрое повышение акцизов на крепкие спиртные напитки, сигареты, жевательный и курительный табак, а также на заменители табака.

На прошлой неделе министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что не видит в госбюджете резерва на эти цели, а учитывая то, как готовился бюджет, пространство для маневра довольно узкое. Кроме того, предприятиям раньше обещали, что в следующем году не будет значительного повышения налогов.

Таким образом, единственным решением для изыскания необходимых 16 млн евро является пересмотр предложенных в бюджете ставок акцизов и их более быстрое повышение. В проекте бюджета, одобренном в первом чтении, уже предлагается повысить эти ставки, чтобы привести их в соответствие с остальными странами Балтии.

В итоге, предложено увеличить ставку акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов за 100 миллилитров на 10,8%, а также на алкогольные напитки с содержанием сахара свыше восьми граммов на 100 миллилитров и энергетические напитки - на 19,3%. Это позволит привлечь в бюджет 1,681 млн евро.

В качестве компенсационной меры предлагается также более быстрое повышение ставок акциза на сигареты - на 15%, или на 10 процентных пунктов больше, чем заложенное в бюджет. Влияние на цену составит 0,49 евро за пачку по сравнению со ставкой на 2023 год. Такое повышение позволит дополнительно собрать 5 млн евро.