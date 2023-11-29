Sadales tīkls снизит фиксированную плату за распределение электроэнергии

Предприятие Sadales tīkls внесло уточнения в тарифы на распределение в 2024 году, в результате чего фиксированная часть тарифа или плата за поддержание мощности будет снижена примерно на 7-11%. Снижение будет зависеть от типа подключения пользователя, включая уровень напряжения и мощность подключения, а также выбранного тарифного плана.

Кроме того, переменная плата, привязанная к количеству поставленных киловатт-часов, снизится на 1%, а ее размер будет зависеть от ежемесячного потребления электроэнергии.

Изменения тарифов, предложенные Sadales tīkls, связаны с прогнозами цен на электроэнергию, общим прогнозом инфляции и снижением тарифов предприятия по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls.

Одновременно с этими мерами с января 2024 года вступит в силу господдержка, которая ограничит быстрый рост тарифов на распределение. Данная поддержка будет подразумевает, что в период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2027 года будут действовать пять тарифных периодов, в том числе период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года, тогда как в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах период будет с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

В рамках тарифного плана "Специальный" (Speciālā) предлагает снижение фиксированной платы на 7-11% по сравнению со значениями с июля этого года. Переменная плата по этому тарифному плану составит 0,15848 евро/кВтч (без учета PVN).

Как и прежде, конкретная плата за распределение электроэнергии для каждого домашнего пользователя будет зависеть от типа подключения, выбранного тарифного плана и ежемесячного потребления электроэнергии (кВт/ч).