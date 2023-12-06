Не помню, кто именно из классиков литературы - возможно, Чехов - однажды написал: "Хорошо, что у домов есть пустые пространства и люди могут в них жить". Действительно, хорошо, что так! Подумать только, если бы у домов не было пустот, как у камней. Где же люди бы тогда жили? На крыше, что ли? Все это звучит мило, но в Куправе, например, есть целая куча домов с пустыми пространствами, но люди в них не живут. Там даже целый завод есть настолько пустой, что звучит семикратное эхо. Поскольку недавно мы вместе с великим художником и человеком с особой кнопкой в груди посетили заброшенную деревню Стирну, где есть пустующая усадьба и множество таких же одиноких "ливанцев", и получили довольно интересный опыт, мы решили превратить это в серию статей и теперь отправляемся в Куправу - деревню в глубинке Латгале, которая медленно превращается в нечто очень похожее на необитаемую и изъеденную радиацией Припять.