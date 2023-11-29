В Эстонии пьяная женщина убила своего сожителя. Ее приговорили к 7 годам тюрьмы

Вируский уездный суд Эстонии в среду, 29 ноября, приговорил к семи годам тюрьмы женщину, которая в феврале этого года убила своего спутника жизни.
Около 10 часов утра 4 февраля полиции поступило сообщение, что в квартире в Кохтла-Ярве находится труп 57-летнего мужчины с колотой раной. Прибывшие на место полицейские задержали находившуюся в той же квартире 40-летнюю Ирину.
По данным следствия, пьяные спутники жизни поссорились и во время ссоры Ирина ударила мужчину ножом. Он тяжело пострадал и попытки медиков реанимировать его оказались безрезультатными.
Полиция задержала женщину, но через три дня освободила ее. Во время предварительного следствия Ирина утверждала, что рубила ножом капусту и случайно ударила мужчину, но суд не поверил ей. В среду суд приговорил Ирину к семи годам тюрьмы.
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