В Эстонии пьяная женщина убила своего сожителя. Ее приговорили к 7 годам тюрьмы

Около 10 часов утра 4 февраля полиции поступило сообщение, что в квартире в Кохтла-Ярве находится труп 57-летнего мужчины с колотой раной. Прибывшие на место полицейские задержали находившуюся в той же квартире 40-летнюю Ирину.

По данным следствия, пьяные спутники жизни поссорились и во время ссоры Ирина ударила мужчину ножом. Он тяжело пострадал и попытки медиков реанимировать его оказались безрезультатными.

Полиция задержала женщину, но через три дня освободила ее. Во время предварительного следствия Ирина утверждала, что рубила ножом капусту и случайно ударила мужчину, но суд не поверил ей. В среду суд приговорил Ирину к семи годам тюрьмы.