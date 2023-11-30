Убытки Latvijas gāze за девять месяцев составили 24,924 млн евро

В заявлении руководства компании отмечается, что напряженность и неопределенность на рынках природного газа в этом году по сравнению с 2022 годом значительно снизились. В европейских газовых хранилищах, в том числе в Латвии, хранится большой объем газа, а цены на него существенно уменьшились.

Несмотря на это, потребление природного газа остается низким. По данным Центрального статистического управления, за девять месяцев этого года объем потребленного в Латвии природного газа снизился на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Потребление снизилось и в других регионах Европы, в основном из-за низкой активности в промышленном секторе.

Четвертый квартал года начался с серьезных проблем на рынках природного газа - военный конфликт между Израилем и Палестиной, повреждение газопровода Balticconnector вызвали нестабильность, повлияв и на поставки газа, и на цены.

Несмотря на сложности, летом 2023 года LG провело все необходимые работы, чтобы обеспечить безопасное и стабильное газоснабжение, закачав весь необходимый объем газа в Инчукалнское подземное газохранилище, чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение, в том числе в текущем отопительном сезоне.

В отчете руководства предприятия сообщается, что после открытия рынка газа для домашних хозяйств в мае этого года LG сохранило более 90% бытовых потребителей по сравнению с количеством клиентов в начале года.

В 2022 году оборот LG составил 702,604 млн евро, что на 32,5% больше 2021 года, а прибыль выросла в несколько раз до 40,824 млн евро.

Крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), Energy Investments (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).