Latvijas gāze теряет клиентов: как на бывшем монополисте отразился открытый рынок

Как сообщают Latvijas Avīze и Latvijas Bizness, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 0,5%, или 1917 домохозяйств.

Рынок природного газа был полностью открыт 1 мая этого года. Теперь каждое домохозяйство может свободно выбирать поставщика, предложение которого считает наиболее выгодным. В настоящее время газ домашним хозяйствам предлагают три компании - LG, AS Latvenergo под маркой Elektrum и SIA Elenger, дочернее предприятие эстонской компании Eesti Gaas. Elektrum в настоящее время поставляет газ более чем 45 000 частным клиентам, и большинство из них ранее были клиентами LG.

"Начиная с мая, когда был открыт рынок природного газа для домашних хозяйств, количество клиентов Elenger в этом сегменте каждый месяц продолжает уверенно расти и на сегодняшний день достигло более 5% общей доли рынка природного газа для домашних хозяйств (около 3 тыс.). Значительная часть этих клиентов ранее пользовалась услугами исторического монополиста газового рынка LG", - говорит председатель правления SIA Elenger Давис Скулте.

LG в настоящее время оказывает услуги газоснабжения примерно 325 000 домохозяйств. "С момента открытия рынка природного газа мы не наблюдали значительного движения клиентов в сегменте домохозяйств. С мая относительно небольшое число клиентов перешло к другому поставщику или полностью отказалось от использования природного газа для приготовления пищи или отопления. Движение происходит в обоих направлениях, и мы также видим возвращение клиентов, которые ушли в предыдущие месяцы", - отмечает представитель LG Анастасия Петере.

Конкуренция между Latvenergo и Elenger, которые борются между собой за "перебежчиков" от прежнего монополиста LG, высока. Для привлечения клиентов предлагаются различные продукты и тарифные планы.