Возможно, с 1 января семейные врачи будут работать 4 оплачиваемых государством дня в неделю

Сегодня, 1 декабря, ассоциация встретилась с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери. На встрече достигнута договоренность о том, что в течение четырех недель будет организована оперативная рабочая группа, которая разработает предложения по получению необходимого финансирования. Президент ассоциации отметила, что если в течение этих четырех недель произойдут какие-то изменения, будут предложены способы обеспечения финансирования с 1 января, то, возможно, данный план будет пересмотрен.

Абу Мери признал в разговоре с агентством LЕТА, что понимает боль семейных врачей, однако угрозы работы четыре дня в неделю или забастовки ее не решат. При этом он подчеркнул, что министр в одиночку не может решить проблемы, поэтому важно сотрудничать и совместно разработать план на ближайшие три года, придя к понимаю того, к какому результату желательно двигаться.

"Мы не можем ежегодно увеличивать доходы семейных врачей, опираясь на новые критерии и функции. Это неправильно. Не надо говорить об одной манипуляции, шприце, вакцине или заполнении бумаги. Нужно говорить о том, какими мы хотим видеть практики семейных врачей в следующие три года и сколько на это нужно финансирования. Тогда мы попытаемся найти необходимые деньги ", - подчеркнул министр.

Абу Мери сказал, что после того, как в оперативной рабочей группе будут разработаны предложения, Минздрав к 1 февраля может подготовить доклад, который затем будет направлен на согласование в правительство. По его оценке, необходимое финансирование может быть выделено в марте или апреле в зависимости от согласования.

"Лучше разработать документ, который будет на какой-то срок, а не один месяц или полгода. Я все понимаю, я на стороне семейных врачей", - сказал министр.