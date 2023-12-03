Кража собаки в Таллинне: "Вы готовы заплатить за нее выкуп?"

Дележка права собственности между двумя семьями в отношении собаки японской породы акита-ину привело бывших и нынешних владельцев к серьезной ссоре. Спор о том, кому принадлежит животное, завершился летом прошлого года насильственным похищением собаки у 12-летней девочки и двухлетним условным сроком для похитителя, сообщает Rus.Postimees.
7 июля 2022 года 12-летняя Катя (имя изменено) вышла из подъезда многоквартирного дома на улице Раадику в таллиннском районе Ласнамяэ, чтобы проводить зашедшую в гости подругу на автобусную остановку. С девочкой на поводке была пятилетняя собака Акина. Ее подруга села в автобус, а Катя ушла со своей собакой.