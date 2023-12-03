Кража собаки в Таллинне: "Вы готовы заплатить за нее выкуп?"

7 июля 2022 года 12-летняя Катя (имя изменено) вышла из подъезда многоквартирного дома на улице Раадику в таллиннском районе Ласнамяэ , чтобы проводить зашедшую в гости подругу на автобусную остановку. С девочкой на поводке была пятилетняя собака Акина. Ее подруга села в автобус, а Катя ушла со своей собакой.

"У дома ко мне подошла компания молодых людей и спросила, моя ли это собака и сколько она стоит. Я ответила, что не знаю, поскольку ее покупала мама. Потом один начал кричать, что ты врешь, это собака моей девушки! Они спросили, готова ли моя мама заплатить выкуп за собаку, я ответила, что не знаю. Тогда они сказали, представь, если мы сейчас у тебя отнимем эту собаку, я сказала, что такого не будет", - рассказала следователю девочка.