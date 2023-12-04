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В Европе преодолевают последствия невиданного снегопада, в Британии похолодало до -12°С

BBC News Русская служба
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BBC
Снегопад в Европе
Снегопад в Европе Фото: BBC News

Жители Западной Европы пытаются справиться с последствиями мощнейшего снегопада, парализовавшего движение транспорта в эти выходные. Тем временем в Британии столбик термометра опустился ниже отметки -12 градусов Цельсия.

За последние несколько дней на большей части территории Германии выпал снег и были зафиксированы минусовые температуры.

Мюнхен
Мюнхен Фото: Getty Images

Для многих жителей страны, а также транспортных и коммунальных служб, успевших привыкнуть к сравнительно теплым зимам последних двух десятилетий, случившееся оказалось большой неожиданностью.

В субботу в столице Баварии - Мюнхене было заблокировано транспортное сообщение. По данным метеослужб, в ночь с пятницы на субботу здесь выпало более 40 сантиметров снега. Как пишут местные СМИ, подобного здесь не отмечалось с 30-х годов прошлого века.

Аэропорт Мюнхена объявил о приостановке работы до утра воскресенья - задержки и отмены коснулись 760 рейсов.

Местные власти попросили жителей оставаться дома ради собственной безопасности.

Снегопад и минусовые температуры серьезно нарушили движение поездов, а также парализовали работу автобусов и трамваев.

Железнодорожная станция
Железнодорожная станция Фото: Getty Images
Поезд
Поезд Фото: Getty Images

В ночь с пятницы на субботу полиция Нижней Баварии сообщила о 350 вызовах в связи с ухудшающимися погодными условиями. Пять человек получили легкие травмы в результате дорожных происшествий.

Мощные снегопады были зафиксированы на выходных в Австрии и Чехии, что привело к многокилометровым заторам на дорогах, задержке рейсов и отключению электроэнергии.

Дорога
Дорога Фото: Getty Images
Исторические реконструкторы в Чехии
Исторические реконструкторы в Чехии Фото: Reuters
Ребенок на сноуборде
Ребенок на сноуборде Фото: Getty Images

Британские морозы

Необычные для начала декабря холода пришли и на Британские острова. В некоторых частях Британии на выходных столбик термометра опустился до отметки -12,5 градусов.

В северной части страны выпал толстый слой снега, многие водители в Камбрии (графство на северо-западе Англии) застряли в многочасовой пробке из-за снегопада, парализовавшего движение.

Желтые предупреждения о снегопаде и гололеде действуют на северо-западе Англии, в Мидлендсе (центральная часть), на юге, а также в некоторых районах Уэльса и Шотландии.

Овцы среди снега
Овцы среди снега Фото: Getty Images
Снежная дорога
Снежная дорога Фото: BBC
Семья с коляской и елкой
Семья с коляской и елкой Фото: Getty Images
Дети катаются на санках у пляжных домиков на побережье Нортумберленда
Дети катаются на санках у пляжных домиков на побережье Нортумберленда Фото: PA Media
Контекст
Контекст Фото: BBC

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BBC
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