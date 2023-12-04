В Европе преодолевают последствия невиданного снегопада, в Британии похолодало до -12°С

Мощные снегопады были зафиксированы на выходных в Австрии и Чехии, что привело к многокилометровым заторам на дорогах, задержке рейсов и отключению электроэнергии.

Дорога Фото: Getty Images

Исторические реконструкторы в Чехии Фото: Reuters

Ребенок на сноуборде Фото: Getty Images

Британские морозы

Необычные для начала декабря холода пришли и на Британские острова. В некоторых частях Британии на выходных столбик термометра опустился до отметки -12,5 градусов.

В северной части страны выпал толстый слой снега, многие водители в Камбрии (графство на северо-западе Англии) застряли в многочасовой пробке из-за снегопада, парализовавшего движение.

Желтые предупреждения о снегопаде и гололеде действуют на северо-западе Англии, в Мидлендсе (центральная часть), на юге, а также в некоторых районах Уэльса и Шотландии.

Овцы среди снега Фото: Getty Images

Снежная дорога Фото: BBC

Семья с коляской и елкой Фото: Getty Images

Дети катаются на санках у пляжных домиков на побережье Нортумберленда Фото: PA Media

Контекст Фото: BBC