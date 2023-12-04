Фото ⟩ В Таллинне зажжена главная рождественская елка города

На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи адвента звучат рождественские песнопения в исполнении единого церковного хора Таллиннского пробства, также в мероприятии принимают участие концертный хор Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви Каарли, камерный хор Canorus, смешанный хор прихода церкви Яани, камерный хор Activa, камерный хор прихода Святого Духа, смешанный хор Домского собора Laudate Dominum, камерный хор прихода Пеэтели, Миссионерский хор и Таллиннский камерный хор.

Галерея: В Таллинне зажжена главная рождественская елка

В этом году Ратушную площадь украшает 14-метровая ель, привезенная сюда из деревни Набала, что в волости Кийли. Ее установили 23 ноября.

В воскресенье в 18:00 откроется Таллиннская рождественская ярмарка, которая продлится до 7 января. Моника Хауканымм, старейшина Кесклиннаской части Таллинна, произнесет вступительные слова, а затем на елке зажгутся рождественские огни.

В завершение торжественного открытия ярмарки выступят Отть Лепланд, Таня Михайлова-Саар и хор Valge Gospel. В этом году на рождественской ярмарке будет использоваться многоразовая посуда с залогом в два евро. При возврате посуды в пункт приема залог будет возвращен.