"Система безопасного пространства": в LU разработали систему предотвращения эпидемиологических рисков

Система изначально разработана для борьбы с распространением Covid-19, однако может использоваться и для контроля за распространением других вирусных инфекций, а также применяться для оптимизации управления системами зданий с целью повышения энергоэффективности и адаптивного управления работой вентиляционных систем.

Руководитель исследовательского проекта, ведущий исследователь ИЧМ LU Андрис Яковичс подтвердил, что система готова к дальнейшим инвестициям и адаптации к промышленному производству. При необходимости система может быть приспособлена и для мониторинга других параметров - например, концентрации пыли и различных аэрозолей в воздухе помещения, кроме того, ее можно интегрировать в системы управления умными зданиями.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!