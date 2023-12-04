Пассажиры Ryanair бьют тревогу из-за нового сбора. Авиакомпания прокомментировала ситуацию

"Должно быть, это случилось со мной", - написал Нил Бекли, который летал Ryanair в Ригу на выходных, и сказал, что из-за этого он был вынужден заплатить 15,50 фунтов за зарезервированные места, 10% от стоимости билета.

"В приложении говорилось, что если я выберу случайное место, мне придется пойти на регистрацию, чтобы получить бумажный посадочный талон, которого я никогда раньше не видел", - пишет другой путешественник.

Еще один пользователь сообщил, что сотрудники стойки регистрации в аэропорту сказали ему, что новая политика распространяется только на 20 последних пассажиров, прошедших регистрацию, и плата была введена несколько дней назад.

Ryanair introduce new £21 charge to access your paper or digital boarding pass, for passengers who don't pay for a reserved seat beforehand.



Will you be booking Ryanair...? pic.twitter.com/6ypv8d3CFd — Rob Boyd, Esq (@AvonandsomerRob) December 3, 2023

Большинство авиакомпаний требуют от пассажиров пройти онлайн-регистрацию, чтобы подтвердить свое намерение путешествовать. Обычно также можно загрузить электронную копию посадочного талона. Некоторые пассажиры предпочитают вместо этого получить распечатанный посадочный талон в аэропорту. Обычно ни за один из этих вариантов плата не взимается.

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