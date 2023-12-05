В Елгаве жители утепленного дома возмущены из-за целесообразности аллокаторов

Скайдрите, жительница дома по улице Светес, 28, в Елгаве, проживает в реновированном в 2015 году доме. Несколько лет жители были удовлетворены как визуальными улучшениями дома, так и счетами за отопление. Значительно сэкономить помогали установленные на все радиаторы аллокаторы, распределители платы за тепло. Аллокатор позволяет отслеживать долю тепла, потребляемого каждым жильцом, по сравнению с потреблением всех квартир и платить за потребленное.

"В каждой квартире совершенно отдельные, можно регулировать [радиаторы отопления], выключать полностью. У каждого свой учет, каждый считывается удаленно. Грех было жаловаться. Действительно большое спасибо за это!" - рассказала передаче Скайдрите.

Долгое время соотношение в счетах было постоянным - 70:30. Большую часть общей суммы создавало индивидуальное потребление. Однако с прошлого отопительного сезона роль индивидуального учета потребления при помощи аллокаторов снизилась.

Новый порядок расчета расхода тепла во всех оборудованных аллокаторами домах диктуется государством. Второй сезон пропорция показателей аллокаторов (индивидуального потребления) зависит от внешней температуры воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше показатели аллокаторов влияют на конечное потребление. Министерство экономики поясняет - такой порядок был введен, чтобы защитить, например, кошельки жильцов боковых квартир у внешних стен.

В Министерстве экономики передаче указали, что новый порядок выравнивает счета, защищая жильцов отдельных квартир от экстремально высоких счетов. Новый метод подсчета был введен в прошлом году.

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