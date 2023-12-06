Латвийская платформа развития стартапов получила престижную европейскую награду

"В номинации deep-tech нас оценили как лучшую программу в Европе, эта оценка присуждена за полный цикл программ Commercialization Reactor - от подбора предпринимателей и ученых, построения команд, обучения коммерциализации до деятельности в программе пре-акселерации, чтобы созданные команды ученых и предпринимателей продолжали свою работу уже как наукоемкие стартапы, и это является важным признанием для всей команды Commercialization Reactor", - говорит Адамович.

Он также добавил, что с 2009 года в программе Commercialization Reactor приняли участие более 165 групп ученых, более 35 университетов и исследовательских центров. Более 300 предпринимателей прошли программу и методику Commercialization Reactor, что позволило создать более 130 команд предпринимателей и ученых. В настоящее время активны и привлекли инвестиции более 50 стартапов.

Благодаря конкурсу фонда акселерации Altum с 2018 года команда Commercialization Reactor получила возможность активно развивать латвийскую стартап-экосистему, управляя предпосевным фондом в пять миллионов евро, которые инвестируются в deep-tech стартапы с целью содействия развитию народного хозяйства Латвии.