Латвийская платформа развития стартапов получила престижную европейскую награду

Латвийская платформа развития наукоемких стартапов Commercialization Reactor заняла 1-е место в категории deep-tech Европейского института инноваций и технологий (EIT) как лучшая программа развития для профессионалов в этой области в Европе, сообщил управляющий партнер Commercialization Reactor Антон Адамович.
"В номинации deep-tech нас оценили как лучшую программу в Европе, эта оценка присуждена за полный цикл программ Commercialization Reactor - от подбора предпринимателей и ученых, построения команд, обучения коммерциализации до деятельности в программе пре-акселерации, чтобы созданные команды ученых и предпринимателей продолжали свою работу уже как наукоемкие стартапы, и это является важным признанием для всей команды Commercialization Reactor", - говорит Адамович.
Он также добавил, что с 2009 года в программе Commercialization Reactor приняли участие более 165 групп ученых, более 35 университетов и исследовательских центров. Более 300 предпринимателей прошли программу и методику Commercialization Reactor, что позволило создать более 130 команд предпринимателей и ученых. В настоящее время активны и привлекли инвестиции более 50 стартапов.
Благодаря конкурсу фонда акселерации Altum с 2018 года команда Commercialization Reactor получила возможность активно развивать латвийскую стартап-экосистему, управляя предпосевным фондом в пять миллионов евро, которые инвестируются в deep-tech стартапы с целью содействия развитию народного хозяйства Латвии.
"Конечно, развитие deep-tech стартапов занимает больше времени, чем IT-стартапов, но и польза для экономики гораздо больше, поскольку эти компании могут создавать совершенно новые отрасли, новые рабочие места, качественные возможности для талантов, а также и привлечь масштабные инвестиции в страну", - сказал Адамович.
Например, одна из компаний, созданных благодаря Commercialization Reactor, Eventech участвует в миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) к астероиду Dydimos.
Другая компания, также созданная на платформе, EMPYRIO создала инновационную технологию преобразования осадков сточных вод в энергию, которую в дальнейшем можно использовать, например, для отопления помещений.
Стартап PrintyMed разработал прототип искусственного сердечного клапана на основе технологии производства искусственного паучьего шелка Латвийского института органического синтеза, а также разрабатывает мембранное решение "орган на чипе".
В свою очередь, стартап Catalyco разрабатывает решение по замене первичного оксида цинка в резиновой промышленности переработанным оксидом цинка, полученным из побочных продуктов других отраслей промышленности.
Это лишь некоторые из стартапов, созданных в рамках программы Commercialization Reactor, которые могут внести значительный вклад в развитие новых секторов национальной экономики, экспортного потенциала Латвии и продвижение экономики замкнутого цикла.
Европейский союз также осознает, что научные инновации являются одним из столпов экономического роста. Уже в 2022 году Европейская комиссия утвердила новую Европейскую программу (New European Innovation Agenda), призванную непосредственно стимулировать deep-tech инновации и стартапы и сделать Европу местом, где сосредоточены лучшие таланты в этой области. План предусматривает несколько инструментов для достижения упомянутых целей, включая выделение финансирования, общедоступную инфраструктуру для тестов и экспериментов, развитие талантов и другое.
"Инициатива талантов в области глубоких технологий" EIT является одним из флагманов упомянутой повестки дня, позволяющей достичь целей, поставленных ЕС в области глубоких технологий. EIT, крупнейшая инновационная экосистема Европы, стремится обучить один миллион европейцев одной из передовых технологий.
"Эта награда была бы невозможна без поддержки партнеров по сотрудничеству, в том числе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) и Altum. Мы гордимся тем, что получили очень важную международную оценку от EIT и являемся частью такого амбициозного и важного процесса. В Латвии есть сильные таланты, наша задача - помочь им вырасти и стимулировать развитие экономики, основанной на знаниях", - сказал Адамович, выразив личную благодарность более чем тридцати создателям и спонсорам программы.
23 ноября в Барселоне, Испания, состоялась церемония вручения премии EIT DeepTech Talent Initiative. Впервые общеевропейские программы, направленные на развитие талантов в области "глубоких технологий", получили широкую оценку, и впервые была вручена подобная награда.
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