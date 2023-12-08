Ашераденс о дефиците бюджета: Еврокомиссия показала Латвии "желтую карточку"

Европейская комиссия (ЕК) показала Латвии "желтую карточку" из-за бюджетного дефицита, но это не означает, что инициируются какие-то санкционные процедуры или что Латвия должна что-то переделывать, заявил в интервью агентству LETA министр финансов Арвил Ашераденс, комментируя заявление ЕК о том, что увеличение расходов бюджета Латвии превышает рекомендации ЕК.
Министр финансов пояснил, что в Евросоюзе (ЕС) есть три группы стран - те, которые полностью соблюдают бюджетные рекомендации ЕС, частично соблюдают и не соблюдают. Ашераденс не рад, что мы во второй группе, а по алгоритмам ЕС в 2024 году дефицит бюджета Латвии составит 3%.
"Будучи членом еврозоны, Латвия строго соблюдает финансовую дисциплину, это позволяет нам хорошо маневрировать во многих вопросах, связанных, например, с европейскими фондами, а Латвия смогла обрести гибкость в отношениях с ЕС", - сказал глава Минфина.
"Я не доволен, но ситуация с безопасностью на данный момент требует адекватного реагирования.
Это "желтая карточка", которую мы получили от ЕК, но это не означает, что мы вступаем в конфликт, что нас ждут какие-то санкции или надо что-то переделывать.
Это предупреждение о том, что мы достигли предела, а также политическое предупреждение о том, что возможностей для дополнительного финансирования во втором чтении бюджета в Сейме больше не будет", - подчеркнул Ашераденс.
Министр сообщил, что бюджетные вопросы обсуждались с коллегами из ЕК. Они согласны с расходами на безопасность, необходимостью инфраструктуры, но призвали быть осторожными с расходами, заложенными в бюджет в качестве поддержки населения при росте цен системы передачи электроэнергии. Они призвали правительство еще раз оценить это.
Также министр финансов отметил, что ЕС пытается как можно скорее выйти из периода повышения процентных ставок Европейским центральным банком и что фискальная политика стран синхронизирована с монетарной политикой.
"Не должно быть так, что монетарная политика охлаждает экономику, а фискальная политика подливает больше топлива в печь. ЕК поддерживает укрепление безопасности, но не дополнительную поддержку для покрытия затрат на электроэнергию или каких-либо субсидий. Инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 2,2%, и на этом мы завершим процесс субсидирования", - отметил министр .
По его словам, самые большие бури остались позади, а энергетические потрясения закончились. Европа продемонстрировала фантастическую способность адаптироваться к обстоятельствам. Министр не допустил, что "правительство могло бы пойти на очередной круг субсидий".
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