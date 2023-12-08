Ашераденс о дефиците бюджета: Еврокомиссия показала Латвии "желтую карточку"

Министр финансов пояснил, что в Евросоюзе (ЕС) есть три группы стран - те, которые полностью соблюдают бюджетные рекомендации ЕС, частично соблюдают и не соблюдают. Ашераденс не рад, что мы во второй группе, а по алгоритмам ЕС в 2024 году дефицит бюджета Латвии составит 3%.

"Будучи членом еврозоны, Латвия строго соблюдает финансовую дисциплину, это позволяет нам хорошо маневрировать во многих вопросах, связанных, например, с европейскими фондами, а Латвия смогла обрести гибкость в отношениях с ЕС", - сказал глава Минфина.

"Я не доволен, но ситуация с безопасностью на данный момент требует адекватного реагирования.

Это "желтая карточка", которую мы получили от ЕК, но это не означает, что мы вступаем в конфликт, что нас ждут какие-то санкции или надо что-то переделывать.

Это предупреждение о том, что мы достигли предела, а также политическое предупреждение о том, что возможностей для дополнительного финансирования во втором чтении бюджета в Сейме больше не будет", - подчеркнул Ашераденс.