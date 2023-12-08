"Простите, что так много лаю". Жителей Латвии тронуло написанное от имени собаки письмо

Подписчиков группы Suņu mīļi в Facebook тронули написанные от имени песика извинения, которые в пятницу, 8 декабря, заметила пользователь соцсети Солвейга Паваре.
"Вуф! Наступает время праздников и прощения. Простите, что так много лаю или нагавкал на вас. Я боюсь всего. Обещаю исправиться! С меня конфета!" - написано на листе, прикрепленном в подъезде многоквартирного дома.
К листу были прикреплены конфеты для жителей дома.
Имена песика или его хозяина неизвестны. Пост с фотографией извинений за шесть часов набрал в Facebook более 1,2 тысячи лайков.
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