"Евробарометр" ⟩ 42% латвийцев ожидают ухудшения экономической ситуации

37% участников опроса считают, что в следующем году экономическая ситуация в стране останется неизменной, еще 15% выразили уверенность, что экономическая ситуация улучшится. Затруднились ответить на этот вопрос 6% респондентов.

Участникам опроса также задали вопрос, следят ли они за тем, что происходит в политике Евросоюза (ЕС). 58% заявили, что следят за происходящим в политике ЕС, 42% отметили, что они за этими процессами не следят.

Лишь 11% участников опроса считают, что меры, которые реализует ЕС, в значительной степени влияют на их повседневную жизнь, а 46% респондентов ответили, что реализуемые ЕС меры "в какой-то степени" влияют на повседневную жизнь.

Еще 32% подчеркнули, что меры, проводимые ЕС, "не особо" влияют на повседневную жизнь, а 9% участников опроса заявили, что меры, реализуемые ЕС, точно не влияют на повседневную жизнь.

Агентство Verian проводило опрос "Евробарометра" осенью 2023 года Европарламента с 25 сентября по 19 октября во всех 27 странах ЕС, в том числе 1000 интервью было проведено в Латвии.

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