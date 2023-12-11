Банк Латвии выпускает коллекционную монету, посвященную истории моды

На аверсе изображена сидящая женщина с ярко-красными губами в платье с ярким цветочным рисунком, в верхней части реверса - лоскут ткани и стилизованная отделка синего цвета, в нижней части - фрагмент ткани с ярким цветочным принтом. В центре монеты слева на зеркальном фоне расположена надпись "Rīgas Modes".

Коллекционная монета будет доступна только на портале e-monetas.lv с 12 часов 13 декабря.

Тираж монеты - 3000 экземпляров, в свою очередь лимит приобретения для одного человека - три монеты. В кассах Банка Латвии цена монеты будет составлять 75 евро.

Автор графического дизайна монеты - дизайнер моды и иллюстратор Алина Гранпаука.

Представители Банка Латвии поясняют, что Rīgas modes - широко известное понятие, которое характеризует активный период в истории моды Латвии в 60-80-е годы 20-го века, когда расцвет и популярность переживали предприятие Rīgas modeļu nams (1948-1997) и журнал "Rīgas Modes (1949-1993). Это было время, когда было создано и ателье Rīgas modes в специально спроектированном для этого дома на улице Бривибас в Риге.

Монета отчеканена на итальянском монетном дворе Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Коллекционные монеты являются законным платежным средством только в стране выпуска. Коллекционные монеты - это деньги по форме, но произведение искусства по содержанию. Они изготавливаются из золота, серебра или других драгоценных металлов чрезвычайно высокого качества чеканки. В отличие от денег, находящихся в обращении, коллекционные монеты, как правило, предназначены не для оплаты, а для подарков, памятных дат и коллекций. По этим причинам и цена монет значительно выше номинала. Номинальная стоимость коллекционных монет отличается от стоимости монет, находящихся в обращении.

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