В Латвии превышен план по сбору налогов

В то же время по сравнению с первыми десятью месяцами 2022 года, налоговые поступления за первые десять месяцев этого года увеличились на 1,1 млрд евро, или на 10,9%.

В совокупном государственном бюджете налоговые поступления за первые десять месяцев этого года составили 10,563 млрд евро, что на 362,5 млн евро или 3,6% больше запланированного.

В том числе в государственном бюджете налоговые поступления составили 8,82 млрд евро, что на 275,5 млн евро или 3,2 % больше запланированного, а в муниципальном бюджете налоговые поступления составили 1,743 млрд евро, что на 87 млн евро или 5,3 % больше запланированного.

В рамках государственной системы фондированных пенсий налоговые поступления за первые десять месяцев года составили 639,5 млн евро, что на 7,9 млн евро или 1,3 % больше, чем планировалось.

За первые десять месяцев 2023 года больше всего собрано взносов социального страхования - 3,988 млрд евро, что на 0,6 % больше запланированного.

В то же время поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за первые десять месяцев этого года составили 3,254 млрд евро, что на 3,8 % больше запланированного, а поступления подоходного налога физических лиц составили 2,038 млрд евро, что на 5,5 % больше запланированного.

Поступления от акцизов составили 972,9 млн евро за указанный период, что на 2% меньше запланированного, поступления налога на прибыль предприятий - 482,1 млн евро, что на 42,5 % больше запланированного, а поступления от налога на недвижимость составили 203,7 млн евро, что на 3,5 % больше запланированного.

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