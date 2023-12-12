"Застой определяет ситуацию": латвийская промышленность зависит от экспортных рынков

"Застой в Латвии и на экспортных рынках продолжит определять ситуацию в обрабатывающей промышленности. На деревообрабатывающую промышленность повлияет стабилизация строительного рынка в Скандинавии и Великобритании, но это постепенный процесс, и возврат к устойчивому росту может произойти не раньше конца 2024 года.

Позитивные веяния приходят из обрабатывающей промышленности еврозоны. В ноябре рецессия немного ослабла, а показатель доверия предпринимателей достиг трехмесячного максимума. Похожая тенденция наблюдается и в Великобритании", - заметил экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис и прогнозировал, что ситуация в обрабатывающей промышленности может стабилизироваться во втором квартале следующего года.

Самая острая проблема латвийских предпринимателей - слабый спрос. Компании-производители экспортируют около двух третей своего оборота, поэтому существенного и стабильного роста отрасли можно ожидать только при улучшении ситуации на экспортных рынках. Различные исследования продолжают указывать на спад производства в Европе в конце этого года.

Экономист Swedbank Агнесе Буцениеце призывает принять это во внимание: "На данный момент уже появляются первые проблески надежды на то, что спад замедлится. Восстановление отрасли как в Латвии, так и в других странах Европы займет время. Мы ожидаем более заметного улучшения экспортных рынков и показателей латвийских производителей во второй половине следующего года".

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