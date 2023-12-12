Правительство одобрило перераспределение 167 млн евро отрасли здравоохранения

Выделенное финансирование для отрасли онкологии призвано повысить доступность услуг после постановки диагноза онкологии, улучшить диагностику, расширить паллиативное обслуживание и реализовать другие услуги.

Что касается сферы здоровья матери и ребенка, то существенный вклад будет направлен на то, чтобы дети быстрее попадали к оплачиваемому государством стоматологу. Кроме того, будет расширен спектр вакцин для детей и беременных женщин, также планируется обеспечить сохранение репродуктивного материала пациентов перед процедурами химиотерапии.

В сфере психического здоровья планируется обеспечить удаленные консультации клинических психологов и психотерапевтов для поддержки подростков, создать мобильные психиатрические команды для обслуживания психиатрических пациентов на дому, усовершенствовать переход пациентов с длительными нарушениями психического здоровья из детского профильного медицинского учреждения в медицинское учреждение для взрослых, а также разработать и внедрить программу ранней интервенции после острых психотических расстройств.

Финансирование предусмотрено также для Музея истории медицины имени Паула Страдиньша, создания центра компетенции здравоохранения в сфере профилактики инфекционных заболеваний и надзора за ними, пересмотра корзины услуг наркологического лечения и повышения доступности и качества услуг здравоохранения. Кроме того, планируется создать консультативный телефон по зависимостям и освободить пациентов наркологического профиля от пациентских взносов при получении амбулаторных медицинских услуг по наркологии.

Минздрав напоминает, что часть дополнительно выделенных 275 млн евро - 107,9 млн евро - будут доступны в течение 2024 года на услуги здравоохранения, развитие лабораторных услуг, улучшение первичного здравоохранения, или практики семейных врачей, новые лекарства и повышение эффективности системы снабжения медикаментами, цифровизацию, развитие больничной сети и другие меры.

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