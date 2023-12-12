Правительство одобрило перераспределение 167 млн евро отрасли здравоохранения

Кабинет министров во вторник утвердил перераспределение апроприации в размере 167 миллионов евро, что уже с января позволит увеличить зарплату медиков, улучшить качество услуг и реализовать другие меры, о которых ранее правительством и Сейм было принято решение в контексте бюджета на следующий год, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.
С целью способствовать непрерывности мероприятий в отрасли здравоохранения с 1 января 2024 года правительство и Сейм уже ранее решили выделить дополнительные 167 млн евро. Финансирование планируется направить на оплату труда и образование медицинских лиц, повышение доступности и качества услуг здравоохранения, доступности компенсируемых медикаментов, улучшения услуг здравоохранения в сфере онкологии, улучшений в сфере здоровья матери и ребенка, психического здоровья, на реализацию профилактических мероприятий и обеспечение непрерывной деятельности Музея истории медицины.
Сегодняшнее постановление правительства уже с января позволит увеличить зарплату работникам сферы здравоохранения: среднюю оплату труда (в тарифе) врачам увеличить на 225 евро, персоналу по уходу - на 85 евро, персоналу поддержки - на 60 евро. Для остальных работников лечебных учреждений планируется увеличение оплаты труда в размере 40 евро.
Что касается повышения доступности и качества услуг здравоохранения, то будет произведен перерасчет тарифа на питание за день в стационаре и пересмотрен тариф на услуги интенсивной терапии, а также повышена доступность специалистов за счет сокращения очередей. Финансирование предусмотрено также для семейных врачей, услуг для беременных женщин, на обеспечение инсулиновых насосов для пациентов с сахарным диабетом, диагностику редких заболеваний и других мероприятий. Существенная часть финансирования направлена на повышение доступности компенсируемых медикаментов для пациентов.
Выделенное финансирование для отрасли онкологии призвано повысить доступность услуг после постановки диагноза онкологии, улучшить диагностику, расширить паллиативное обслуживание и реализовать другие услуги.
Что касается сферы здоровья матери и ребенка, то существенный вклад будет направлен на то, чтобы дети быстрее попадали к оплачиваемому государством стоматологу. Кроме того, будет расширен спектр вакцин для детей и беременных женщин, также планируется обеспечить сохранение репродуктивного материала пациентов перед процедурами химиотерапии.
В сфере психического здоровья планируется обеспечить удаленные консультации клинических психологов и психотерапевтов для поддержки подростков, создать мобильные психиатрические команды для обслуживания психиатрических пациентов на дому, усовершенствовать переход пациентов с длительными нарушениями психического здоровья из детского профильного медицинского учреждения в медицинское учреждение для взрослых, а также разработать и внедрить программу ранней интервенции после острых психотических расстройств.
Финансирование предусмотрено также для Музея истории медицины имени Паула Страдиньша, создания центра компетенции здравоохранения в сфере профилактики инфекционных заболеваний и надзора за ними, пересмотра корзины услуг наркологического лечения и повышения доступности и качества услуг здравоохранения. Кроме того, планируется создать консультативный телефон по зависимостям и освободить пациентов наркологического профиля от пациентских взносов при получении амбулаторных медицинских услуг по наркологии.
Минздрав напоминает, что часть дополнительно выделенных 275 млн евро - 107,9 млн евро - будут доступны в течение 2024 года на услуги здравоохранения, развитие лабораторных услуг, улучшение первичного здравоохранения, или практики семейных врачей, новые лекарства и повышение эффективности системы снабжения медикаментами, цифровизацию, развитие больничной сети и другие меры.
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