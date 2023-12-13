Оборот Rīgas siltums увеличился в два раза

Оборот АS Rīgas siltums в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2022 года по 30 сентября этого года, согласно предварительным данным, составил 442 млн евро, что в два раза больше, чем в предыдущем финансовом году, а прибыль компании выросла на 17,2% - до 1,84 млн евро, свидетельствует обнародованная предприятием информация.
В том числе доходы компании от продажи теплоэнергии в прошлом финансовом году составили 459,711 млн евро, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
В то же время непредвиденные доходы Rīgas siltums в связи с изменением цен на закупленную теплоэнергию и проданную электроэнергию в прошлом финансовом году составили 22,368 млн евро - они подлежат возврату населению путем соответствующей корректировки тарифа.
Доходы Rīgas siltums за проданную электроэнергию составили 2,84 млн евро, доходы от обслуживания внутренних систем зданий - 579 900 евро, а остальные доходы составили 1,237 млн евро.
В сообщении руководства к финансовому отчету компании отмечается, что во второй половине 2022 года мир пережил небывалый рост цен на энергоресурсы, таким образом,
тариф на теплоэнергию Rīgas siltums был увеличен в несколько раз и существенно выросли доходы от продажи теплоэнергии.
В прошлом финансовом году Rīgas siltums передало в сеть 3,1 млн мегаватт-часов (МВт/ч) тепловой энергии, что на 387 000 МВт/ч, или 11% меньше, чем в предыдущем финансовом году. На снижение количества переданной в сеть тепловой энергии повлияло то, что отопительный сезон был начат на две недели позже, чем в предыдущем финансовом году, а также то, что из-за резко возросших цен на энергоресурсы соблюдались принципы энергосбережения и теплоэнергия расходовалась в более экономичном режиме.
А с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года потребителям было поставлено 2,7 млн МВт/ч тепловой энергии, что на 368 000 МВт/ч, или на 12% меньше по сравнению с предыдущим финансовым годом. Средний тариф на реализацию тепловой энергии в прошлом финансовом году составил 170,34 евро за МВт/ч, что на 101,75 евро за МВт/ч больше, чем в предыдущем финансовом году.
В прошлом финансовом году было закуплено 2,1 млн МВт/ч теплоэнергии на 282 млн евро. Rīgas siltums приобретало теплоэнергию у Latvenergo на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также у других торговцев: Juglas Jauda, Rīgas BioEnerģija, Rīgas enerģija, Eco Energy Riga и Gren Rīga.
По сравнению с предыдущим финансовым годом объем закупленной в прошлом финансовом году тепловой энергии уменьшился на 11%, а с учетом того, что средний тариф на купленную теплоэнергию вырос в 2,5 раза, общие расходы на закупленную теплоэнергию выросли в 2,1 раза, или на 149,71 млн евро.
В прошлом финансовом году в процессе когенерации Rīgas siltums произвело 25 700 МВт/ч электроэнергии. Электроэнергию для собственного потребления и продажи производили тепловая централь "Иманта", котельная "Керамикас 2А", тепловая централь "Зиепниеккалнс" и в небольшом количестве тепловые централи "Вецмилгравис" и "Засулаукс". Электроэнергию для собственных нужд производила котельная "Виестура 20B".
По сравнению с предыдущим финансовым годом производство электроэнергии сократилось на 30%, или на 11 000 МВт/ч, а объемы проданной электроэнергии сократились на 27%, или на 7800 МВт/ч. Общие доходы от продажи электроэнергии сократились на 2,4 млн евро.
В прошлом финансовом году 4700 МВт/ч произведенной электроэнергии было израсходовано на собственные нужды, а 21 000 МВт/ч продано.
Для повышения надежности централизованного теплоснабжения, обеспечения пользователям отвечающего современным требованиям уровня комфорта и снижения потерь тепловой энергии при ее передаче в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года в работы по восстановлению основных средств и ремонт для развития производства инвестировано 29,17 млн евро, говорится в сообщении руководства.
Кроме того, в сообщении руководства сказано, что, не считая счетов за сентябрь 2023 года со сроком оплаты до 31 октября 2023 года, в этом году на конец сентября общий долг за поставленную теплоэнергию составил 5,72 млн евро, в том числе за поставленную теплоэнергию с октября 2022 года по август 2023 года - 5,62 млн евро, из них долг Rīgas namu pārvaldnieks составил 3,87 млн евро, или 68,9% от общей суммы.
При этом в сообщении руководства также отмечается, что процент оплаты, произведенной пользователями за теплоэнергию, поставленную им в период с октября 2022 года по август 2023 года, в этом году на конец сентября составил 98,9%, что на 0,25 процентного пункта больше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года, когда процент оплаты составил 98,7%.
"Рост задолженности в абсолютном выражении обусловлен существенным ростом сумм счетов из-за повышения тарифа на тепловую энергию", - добавляется в сообщении руководства.
Как сообщалось, в предыдущем финансовом году, который длился с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, Rīgas siltums работал с аудированным оборотом в размере 216,309 млн евро, а прибыль компании составила 1,57 млн евро.
Rīgas siltums - один из главных поставщиков теплоэнергии в Риге. В капитале компании 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - Enerģijas risinājumi. RIX, а Latvenergo владеет 0,005% акций.
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