Оборот Rīgas siltums увеличился в два раза

В прошлом финансовом году 4700 МВт/ч произведенной электроэнергии было израсходовано на собственные нужды, а 21 000 МВт/ч продано.

Для повышения надежности централизованного теплоснабжения, обеспечения пользователям отвечающего современным требованиям уровня комфорта и снижения потерь тепловой энергии при ее передаче в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года в работы по восстановлению основных средств и ремонт для развития производства инвестировано 29,17 млн евро, говорится в сообщении руководства.

Кроме того, в сообщении руководства сказано, что, не считая счетов за сентябрь 2023 года со сроком оплаты до 31 октября 2023 года, в этом году на конец сентября общий долг за поставленную теплоэнергию составил 5,72 млн евро, в том числе за поставленную теплоэнергию с октября 2022 года по август 2023 года - 5,62 млн евро, из них долг Rīgas namu pārvaldnieks составил 3,87 млн евро, или 68,9% от общей суммы.

При этом в сообщении руководства также отмечается, что процент оплаты, произведенной пользователями за теплоэнергию, поставленную им в период с октября 2022 года по август 2023 года, в этом году на конец сентября составил 98,9%, что на 0,25 процентного пункта больше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года, когда процент оплаты составил 98,7%.

"Рост задолженности в абсолютном выражении обусловлен существенным ростом сумм счетов из-за повышения тарифа на тепловую энергию", - добавляется в сообщении руководства.

Как сообщалось, в предыдущем финансовом году, который длился с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, Rīgas siltums работал с аудированным оборотом в размере 216,309 млн евро, а прибыль компании составила 1,57 млн евро.

Rīgas siltums - один из главных поставщиков теплоэнергии в Риге. В капитале компании 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - Enerģijas risinājumi. RIX, а Latvenergo владеет 0,005% акций.

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