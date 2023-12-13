Ашераденс: рискованная ситуация сложилась с 200 млн евро финансирования ЕС

Ситуация сложная с больницей Страдиня. По словам Ашераденса, совет и правление больницы заменены, и новый глава правления сейчас пытается понять, что из выполненных до сих пор работ имело смысл, а что нет: "Например, первый новый корпус очень красив, но функционален ли он? не знаю, я не могу ответить на этот вопрос".

Министр считает, что важно иметь функциональное здание, где можно как можно быстрее поставить правильный диагноз и принять оптимальное решение о лечении. А есть ли там красивая галерея и атриум - вопрос второстепенный.

"Сейчас главное - понять, что действительно нужно больнице Страдиня, а потом мы поймем, что с этим делать. На данный момент существует большой риск потерять 70 миллионов евро в этом конкретном проекте", - говорит Ашераденс.

На вопрос о том, означает ли это, что в итоге придется платить из государственного бюджета, министр пока ответа не дал, но оговорился, что это возможно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!