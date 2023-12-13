Lidl выделил на стипендии для подростков 9000 евро

Стипендии выделяются уже второй год подряд на то, чтобы молодые люди полноценно посвящали свое время учебе и достигали целей в образовании.

Три стипендии в размере 3000 евро каждая выделены мотивированным молодым людям для дальнейшего обучения в университетах и профессиональных учебных заведениях.

Кроме того, подросткам из детских SOS-поселков пожертвовано 30 ноутбуков, которые ранее использовались в офисе Lidl.

Как сообщалось, SIA Lidl Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2022 года по 28 февраля этого года, работало с оборотом в 442,378 млн евро, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее, убытки компании многократно сократились и составили 3,847 млн евро.

Сейчас в 12 городах Латвии работают 26 магазинов Lidl.

Lidl Latvija зарегистрировано в октябре 2016 года, основной капитал предприятия составляет 365,5 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Единственным владельцем компании является немецкая C E - Beteiligungs-GmbH.

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