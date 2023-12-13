Инфографика ⟩ В прошлом году доходы домохозяйств в Латвии выросли на 9%

Доходы домохозяйств в составе одного человека выросли на 5% - с 766 евро до 804 евро в месяц. У одиноких пенсионеров в возрасте от 65 лет доходы выросли на 11,8%, а у лиц до 64 лет - на 4,2%.

В прошлом году доходы от зарплаты увеличивались быстрее, чем доходы от социальных трансфертов, то есть пенсий, пособий и других бюджетных платежей. Доходы от работы по найму увеличились на 11,6% - с 458 евро до 511 евро на одного члена домохозяйства в месяц. Суммы же полученных социальных трансфертов выросли не настолько значительно - на 6,2%, или со 177 евро до 188 евро в месяц.

В течение года доходы от социальных трансфертов более ощутимо выросли у одиноких пожилых людей в возрасте от 65 лет - на 13,3%, или с 443 евро до 502 евро в месяц, а также у пар с тремя и более детьми - на 19,6%, или со 112 евро до 134 евро в месяц. В статистическом управлении отмечают, что это связано с мерами господдержки при увеличении семейного государственного пособия в зависимости от количества детей, увеличением размера не облагаемой подоходным налогом с населения минимальной пенсии, индексацией пенсий.

В прошлом году 69% доходов латвийских домохозяйств составили доходы от работы по найму, 25,4% - социальные трансферты, а 5,6% - доходы самозанятых и другие.