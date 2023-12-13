Инфографика ⟩ В прошлом году доходы домохозяйств в Латвии выросли на 9%

По сравнению с предыдущим годом доходы домохозяйств в 2022 году в Латвии увеличились на 9,1%, или 62 евро, и составили 740 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSP), обнародованные в среду, 13 декабря.
При этом в статистическом управлении отмечают, что самые высокие доходы в прошлом году были в Риге, где они достигали 860 евро на одного члена домохозяйства в месяц. В пригородах столицы они составляли 845 евро, в Земгале - 664 евро и в Курземе - 634 евро на одного члена домохозяйства в месяц. Самые низкие доходы были в Видземе (601 евро) и Латгале, где они составляли 536 евро в месяц.
В городах доходы на одного члена домохозяйства достигали 777 евро в месяц, а в сельской местности - 651 евро в месяц.
Данные также свидетельствуют, что у пар с тремя и более детьми за год доходы выросли на 23% - с 508 евро до 625 евро на одного члена домохозяйства в месяц. У остальных домохозяйств с детьми доходы росли медленнее. У пар с одним ребенком доходы увеличились на 7% - с 788 евро до 843 евро в месяц, у пар с двумя детьми - на 6,8%, или с 646 евро до 690 евро в месяц, а у домохозяйств, состоящих из одного взрослого с детьми - на 4,3%, или с 507 евро до 529 евро в месяц.
Доходы домохозяйств в составе одного человека выросли на 5% - с 766 евро до 804 евро в месяц. У одиноких пенсионеров в возрасте от 65 лет доходы выросли на 11,8%, а у лиц до 64 лет - на 4,2%.
В прошлом году доходы от зарплаты увеличивались быстрее, чем доходы от социальных трансфертов, то есть пенсий, пособий и других бюджетных платежей. Доходы от работы по найму увеличились на 11,6% - с 458 евро до 511 евро на одного члена домохозяйства в месяц. Суммы же полученных социальных трансфертов выросли не настолько значительно - на 6,2%, или со 177 евро до 188 евро в месяц.
В течение года доходы от социальных трансфертов более ощутимо выросли у одиноких пожилых людей в возрасте от 65 лет - на 13,3%, или с 443 евро до 502 евро в месяц, а также у пар с тремя и более детьми - на 19,6%, или со 112 евро до 134 евро в месяц. В статистическом управлении отмечают, что это связано с мерами господдержки при увеличении семейного государственного пособия в зависимости от количества детей, увеличением размера не облагаемой подоходным налогом с населения минимальной пенсии, индексацией пенсий.
В прошлом году 69% доходов латвийских домохозяйств составили доходы от работы по найму, 25,4% - социальные трансферты, а 5,6% - доходы самозанятых и другие.
В 2022 году в самых бедных домохозяйствах (в первой квинтильной группе) доход на одного члена домохозяйства составлял 262 евро в месяц, тогда как в самых обеспеченных домохозяйствах (пятой квинтильной группе) - 1592 евро в месяц. В домохозяйствах со средними доходами они колебались от 461 евро в месяц (во второй квинтильной группе) до 869 евро в месяц (в четвертой квинтильной группе). Быстрее всего росли доходы домохозяйств с самыми низкими доходами, то есть в первой и второй квинтильных группах. У этих домохозяйств доходы увеличились соответственно на 12,9% и 11,9%. У остальных домохозяйств доходы росли медленнее.
Хотя доходы самых состоятельных домохозяйств (в пятой квинтильной группе) росли медленнее, чем у остальных домохозяйств, неравенство в доходах по-прежнему оставалось высоким, отметили в CSP, добавив, что в 2022 году доходы самых обеспеченных жителей были в 6,2 раза выше, чем доходы самых малообеспеченных, тогда как в 2021 году эта разница в доходах составила 6,3 раза. Коэффициент Джини в прошлом году составил 34%, а в 2021 году - 34,3%.
В статистическом управлении также отметили, что по сравнению с остальными странами Европейского союза (ЕС) в Латвии по-прежнему высокое неравенство доходов. По последним доступным данным, в Латвии было третье самое высокое значение коэффициента Джини по сравнению с другими странами ЕС. В 2021 году выше показатель был только в Болгарии (38,4%) и Литве (36,2%). Индекс квинтильного соотношения также был третьим самым высоким в ЕС. Как и коэффициент Джини, индекс квинтильного соотношения был выше только в Болгарии (7,3) и Литве (6,4).
Источником данных о доходах домохозяйств стал опрос о доходах и условиях жизни жителей за 2023 год, проведенный Центральным статистическим управлением с 31 января по 17 июля. В опросе приняли участие 10 200 респондентов в возрасте от 16 лет из 5800 домохозяйств.
Квинтильная группа составляет одну пятую часть (20%) от числа обследованных домохозяйств, которые сгруппированы в возрастающей последовательности по имеющемуся в их распоряжении доходу на одного члена домохозяйства. Самая низкая (первая) квинтильная группа включает пятую часть домохозяйств с самыми низкими доходами, а самая высокая (пятая) - пятую часть домохозяйств с самыми высокими доходами.
Коэффициент Джини, в свою очередь, характеризует неравенство доходов. Он варьируется от 0 до 100. Коэффициент Джини равен 0 при абсолютном равенстве доходов, то есть когда все население имеет одинаковые доходы, но чем больше он приближается к 100, тем выше неравенство доходов.
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