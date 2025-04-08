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Центробанк Литвы оштрафовал Revolut Bank на 3,5 миллиона евро

Иконка приложения Revolut
Иконка приложения Revolut Фото: Matthew Nichols1/Shutterstock

Центральный банк Литвы наложил штраф в размере 3,5 миллиона евро на зарегистрированный в Литве банк Revolut Bank, принадлежащий британской финансовой группе Revolut, за нарушения правил по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

"Центробанк Литвы провел плановую проверку Revolut Bank, в ходе которой были выявлены нарушения и недостатки в надзоре за отношениями с клиентами и контроле за финансовыми операциями", - говорится в официальном сообщении регулятора.

"Из-за этих упущений банк на практике не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные денежные операции или сделки, совершаемые его клиентами", - отмечается в документе.

При этом, как уточнил Центробанк, в ходе проверки не было обнаружено конкретных случаев отмывания денег.

Также в заявлении подчеркивается, что Revolut Bank уже принял меры для устранения нарушений и выявленных недочетов.

Revolut Bank осуществляет деятельность на рынках 30 стран Европейской экономической зоны.

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