"Выбросили, как уличного пса", - так охарактеризовал свое увольнение с поста главы airBaltic Мартин Гаусс, который много лет возглавлял латвийскую национальную авиакомпанию. Тем временем наблюдательный совет airBaltic уже готовится объявить конкурс на место нового руководителя, сообщает телепрограмма TV3 Ziņas телеканала TV3.
В национальной авиакомпании Латвии произошли серьезные кадровые перемены: после 13 лет на посту председателя правления компании Мартин Гаусс был освобожден от должности. В офисе airBaltic до сих пор можно увидеть журналы, которые обычно размещаются в карманах передних кресел самолетов. На их обложке пассажиров по-прежнему приветствует теперь уже бывший руководитель - Мартин Гаусс.
В ближайшее время планируется провести открытый конкурс на место преемника Гаусса. Однако стратегическая цель остается прежней - подготовка к размещению акций компании на бирже с целью привлечения необходимых средств для развития латвийского перевозчика. Очевидно, что столь резкое развитие событий неизбежно окажет влияние на этот процесс.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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