В национальной авиакомпании Латвии произошли серьезные кадровые перемены: после 13 лет на посту председателя правления компании Мартин Гаусс был освобожден от должности. В офисе airBaltic до сих пор можно увидеть журналы, которые обычно размещаются в карманах передних кресел самолетов. На их обложке пассажиров по-прежнему приветствует теперь уже бывший руководитель - Мартин Гаусс.