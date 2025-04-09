Названы лучшие работодатели прошлого года в Латвии

Награду "Рост года" получила судоходная компания MSC Shared Service Center Riga, которая в прошлом году была оценена на 28 позиций выше по сравнению с 2023 годом.

Между тем Рижский университет имени Страдиня третий год подряд признан самым желанным работодателем в сфере госуправления.

Впервые лучшим рабочим местом в строительной отрасли признано дорожно-строительное предприятие Binders, а титул самого популярного работодателя в сфере торговли получило предприятие Circle K Latvia.

В то же время звание лучшего работодателя в финансовом секторе завоевал Swedbank, в секторе информационных технологий и телекоммуникаций - Latvijas mobilais telefons, а в секторе транспорта и логистики - airBaltic.

Лучшим рабочим местом в сфере производства признано Madara Cosmetics. Lido сохранило лидирующие позиции в секторе HoReCa, а предприятие Circle K Business Centre признано лучшим работодателем в сфере международных деловых услуг.

В то же время предприятие Kurzemes gaļsaimnieks стало самым популярным работодателем в Курземе, Latvijas maiznieks признано лучшим местом работы в Латгале, Fazer Latvija - в Видземе, а Virši-A удостоено звания лучшего работодателя в Земгале.

Исследование "ТОП-работодатель" проводится компанией Alma Career Latvia в сотрудничестве с Firmas.lv и Международной ассоциацией индустрии бизнес-услуг. Опрос проводился с 15 января по 28 февраля 2025 года, и в ходе него были опрошены 18 110 респондентов со всей Латвии.