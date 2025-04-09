Названы лучшие работодатели прошлого года в Латвии

На церемонии награждения интернет-компании по подбору персонала Alma Career Latvia (ранее - CV-Online Latvia) в среду, 9 апреля, лучшим работодателем Латвии 2024 года было признано предприятие Latvijas finieris, сообщили организаторы мероприятия.
Награду "Рост года" получила судоходная компания MSC Shared Service Center Riga, которая в прошлом году была оценена на 28 позиций выше по сравнению с 2023 годом.
Между тем Рижский университет имени Страдиня третий год подряд признан самым желанным работодателем в сфере госуправления.
Впервые лучшим рабочим местом в строительной отрасли признано дорожно-строительное предприятие Binders, а титул самого популярного работодателя в сфере торговли получило предприятие Circle K Latvia.
В то же время звание лучшего работодателя в финансовом секторе завоевал Swedbank, в секторе информационных технологий и телекоммуникаций - Latvijas mobilais telefons, а в секторе транспорта и логистики - airBaltic.
Лучшим рабочим местом в сфере производства признано Madara Cosmetics. Lido сохранило лидирующие позиции в секторе HoReCa, а предприятие Circle K Business Centre признано лучшим работодателем в сфере международных деловых услуг.
В то же время предприятие Kurzemes gaļsaimnieks стало самым популярным работодателем в Курземе, Latvijas maiznieks признано лучшим местом работы в Латгале, Fazer Latvija - в Видземе, а Virši-A удостоено звания лучшего работодателя в Земгале.
Исследование "ТОП-работодатель" проводится компанией Alma Career Latvia в сотрудничестве с Firmas.lv и Международной ассоциацией индустрии бизнес-услуг. Опрос проводился с 15 января по 28 февраля 2025 года, и в ходе него были опрошены 18 110 респондентов со всей Латвии.
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