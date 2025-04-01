Покупатель недоволен, что продавцы на Центральном рынке скрывают цену на ребрышки. Куда жаловаться?

Житель Латгале Виталий уже пару лет живет в Риге и на выходных отправляется на Центральный рынок. Он заметил, что продавцы мухлюют - не указывают цену на свиные ребрышки, сообщает передача Bez Tabu.
"Там свиной окорок, карбонад, фарш - ну, пять евро. Я так и думал, покупая, что ребрышки тоже будут стоить около пяти евро. Они не режут ребрышки на части, но один раз пришел, был отрезан маленький кусок. Я подумал, что куплю его, обычно покупаю большой кусок за 14, 15, 17 евро. У меня была банкнота в 10 евро. Он взвесил, я дал ему 10 евро, а он отдал мне пять центов сдачи. Я подумал - так, большой кусок стоит 17 евро, а маленький - 10 евро", - рассказал Виталий.
На контрольных весах мужчина проверил, что вес соответствует тому, что он просил, однако продавец не выставил ценник. Торговец ответил, что не успел выставить все цены, хотя была уже вторая половина дня.
По словам Виталия, ничего не изменилось и через неделю: "Через неделю я прихожу, смотрю - нет цены. Спрашиваю: что, снова не успели? Продавец ответил: не хотите, не покупайте".
У Виталия возникли подозрения, и он решил обойтись других торговцев - оказалось, что ценников на ребрышки нет нигде. "Спросил, почему нет ценников, одна продавщица ответила, что у нее нет этикеток, вторая просто спряталась. Десять торговцев, и ни у одного нет ценника на этот сорт мяса", - рассказал покупатель.
Журналисты передачи со скрытой камерой отправились на рынок и убедились, что ценников нет - продавцы называют ее устно. Говорят - каждому покупателю называют цену индивидуально.
Всего на Центральном рынке работает около 1200 торговцев, поэтому всех руководству проконтролировать невозможно.
"У всех торговцев, которые арендуют у Центрального рынка торговое место, есть обязующие правила торговли, которые предусматривают, что на все продукты цена должна быть указана. Наши специалисты ежедневно пытаются это контролировать, чтобы облегчить покупателям процесс, но штатного места контролера цен на рынке нет, поэтому понятно, что каждый день стопроцентно все тысячи ценников проверить мы не можем. Поэтому, вероятно, происходят отдельные случаи, когда у людей возникают вопросы", - рассказала представитель предприятия Rīgas nami Даце Прейса.
Она также отметила, что "мониторинг цен на ребрышки" они не проводили, но теперь этому будет уделено пристальное внимание. "Это рынок, здесь такая коммуникация, поэтому всегда призываем в случае интереса к продукту поинтересоваться о цене у продавца. Если мы повторно констатируем, что правила торговли нарушаются, то понятно, что в отношении торговца может быть составлен акт", - сказала Прейса.
Покупатели в случае жалоб могут обращаться к администрации рынка, четко пояснив, с каким продавцом возникли разногласия.
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