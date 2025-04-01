Покупатель недоволен, что продавцы на Центральном рынке скрывают цену на ребрышки. Куда жаловаться?

"Там свиной окорок, карбонад, фарш - ну, пять евро. Я так и думал, покупая, что ребрышки тоже будут стоить около пяти евро. Они не режут ребрышки на части, но один раз пришел, был отрезан маленький кусок. Я подумал, что куплю его, обычно покупаю большой кусок за 14, 15, 17 евро. У меня была банкнота в 10 евро. Он взвесил, я дал ему 10 евро, а он отдал мне пять центов сдачи. Я подумал - так, большой кусок стоит 17 евро, а маленький - 10 евро", - рассказал Виталий.

На контрольных весах мужчина проверил, что вес соответствует тому, что он просил, однако продавец не выставил ценник. Торговец ответил, что не успел выставить все цены, хотя была уже вторая половина дня.

По словам Виталия, ничего не изменилось и через неделю: "Через неделю я прихожу, смотрю - нет цены. Спрашиваю: что, снова не успели? Продавец ответил: не хотите, не покупайте".