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Яйца по 1 евро за штуку. Будет ли такое в Латвии?

Куры и яйца
Куры и яйца Фото: r.classen/shutterstock.com

В США продолжается яичный кризис. Американцы, шокированные взлетевшими ценами, даже обратились к Европе, в том числе и к Латвии, за помощью. Между тем в наших широтах тоже не все гладко, и латвийские потребители уже почувствовали, как за последние годы подорожали яйца. В какой-то степени стабилизировать цены помогает импорт из Украины, но европейские поставщики крайне недовольны такой конкуренцией, и свары идут нешуточные. 

Еще в ноябре 2022 года яйца стоили 1,39 евро за десяток. А еще в более благодатные времена их можно было купить за 1 евро и даже дешевле. Сейчас же, даже в преддверии Пасхи, цены весьма кусачие - к примеру, в начале апреля 2025 года в интернет-магазине Barbora самый дешевый вариант обошелся бы покупателю в 1,99 евро, а цена в 3,50 евро за десяток уже не воспринимается как нечто запредельное.

Цены на яйца кусаются
Цены на яйца кусаются Фото: скрин-шот Barbora.lv

Что будет с ценами? О ситуации на рынке TVNET+ поговорил с латвийскими и украинскими предпринимателями.

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