Яйца по 1 евро за штуку. Будет ли такое в Латвии?

Еще в ноябре 2022 года яйца стоили 1,39 евро за десяток. А еще в более благодатные времена их можно было купить за 1 евро и даже дешевле. Сейчас же, даже в преддверии Пасхи, цены весьма кусачие - к примеру, в начале апреля 2025 года в интернет-магазине Barbora самый дешевый вариант обошелся бы покупателю в 1,99 евро, а цена в 3,50 евро за десяток уже не воспринимается как нечто запредельное.