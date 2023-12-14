Планируется укрепить использование латышского языка на рынке труда

Предполагается, что поправки защитят право работников использовать государственный язык во время работы и не быть дискриминированными необоснованными требованиями к знанию русского языка.

Законопроект направлен на то, чтобы Латвия как страна-член Европейского союза не могла требовать от работников знания русского языка, за исключением некоторых профессий,

говорят авторы законопроекта, ссылаясь на существующую на рынке труда дискриминацию молодых людей, не владеющих русским языком в достаточной степени.

Законопроект предполагает, что знание русского языка не будет требоваться в объявлениях, на собеседованиях, в трудовых договорах и при выполнении должностных обязанностей, за исключением некоторых конкретных профессий, определенных законодателем.

Учитывая, что русский язык не является официальным языком ЕС, Россия использует присутствие своего государственного языка в Латвии в политических целях, а Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма, законопроект направлен именно на этот иностранный язык, отмечали ранее авторы законопроекта.

В то же время в ходе прений прозвучала идея, что при дальнейшем рассмотрении законопроекта будет более целесообразно с юридической точки зрения предусмотреть, что не только русский, но и языки других третьих стран, с которыми Латвия не является членом международных организаций, не могут быть обязательными.

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