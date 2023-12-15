"Если бы взгляд мог убить": в соцсетях обсуждают фото Силини с премьером Венгрии Орбаном

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в четверг и пятницу, 15 декабря, принимает участие во встрече лидеров стран-членов Европейского Союза. На мероприятии была запечатлена встреча Силини с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которую стали широко обсуждать в соцсетях.
"Если бы взгляды могли убить, или Встреча премьер-министров Латвии и Венгрии в Брюсселе" Холст, масло, 2023 г.
"If looks could kill or Latvian and Hungarian prime ministers meeting in Brussels" Oil on canvas, 2023 pic.twitter.com/KNiTjbNGL8— Una Bergmane (@UnaBergmane) December 14, 2023
"Боже мой, Эвика Силиня, спасибо за это, эта картинка обязательно получит международную огласку".
OMG @EvikaSilina paldies par šo, šī bilde noteikti gūs starptautisku publicitāti :D pic.twitter.com/IOCQzeNHI7— GG (@guna_GGG) December 14, 2023
"Чертовски хорошее фото".
Zvērīgi laba bilde.— Elza Rāma (@miers_majas) December 14, 2023
Сама Силиня прокомментировала фото лаконично. "Самое горячее фото за сегодня из Евросовета. Вы "глазастые"", - написала она.
Šodienas karstākais foto no EUCO.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 14, 2023
Jūs esiet “acīgi”. pic.twitter.com/JQjh2czJMu
Орбан против Украины
Как стало известно утром в пятницу, 15 декабря, Виктор Орбан заблокировал соглашение лидеров стран-членов Европейского Союза (ЕС) о пакете финансовой поддержки Украины, заявили несколько дипломатов. Тем не менее, в четверг лидеры стран ЕС договорились начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.
Соглашение о финансовой поддержке Украины в размере 50 миллиардов евро планировалось достичь лидерами стран-членов ЕС на последнем в этом году саммите, который проходит в четверг и пятницу в Брюсселе.
"Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр бюджета Многолетней финансовой структуры (МФФ). Мы вернемся к этому в следующем году в Европейском совете после должной подготовки", - написал Орбан в социальных сетях.
Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс, глава латвийского правительства подчеркнула необходимость объединения ЕС, заявив, что 26 стран уже имеют четкое видение необходимости соглашения о поддержке Украины. Также Силиня подчеркнула, что переговоры будут касаться не только Украины, но и самой Европы.
"Мы должны двигаться вперед и найти решение для финансовой, военной и политической поддержки Украины", - заявила премьер-министр. Силиня подчеркнула, что в финансовой сфере должно быть принято решение о поддержке ЕС в размере 50 млрд евро Украине.
В четверг и пятницу, 15 декабря, в Брюсселе проходит встреча глав стран и правительств ЕС, или Европейского совета. Его основными пунктами повестки дня являются продолжение поддержки Украины, начало переговоров о расширении ЕС с Украиной и Молдовой, а также ситуация на Ближнем Востоке, безопасности и обороне, а также среднесрочный обзор долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.
Как стало известно в четверг, лидеры стран ЕС договорились начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он объявил об этом решении в социальных сетях, назвав его "ясным сигналом надежды для их народов и для нашего континента".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение ЕС начать переговоры о вступлении - это победа и для его разрушенной войной страны, и для всей Европы. "Это победа, которая мотивирует, вдохновляет и придает сил. Историю творят те, кто не устал бороться за свободу", - написал Зеленский в соцсети X.
Президент Молдовы Майя Санду приветствовала решение лидеров ЕС начать официальные переговоры о вступлении с ее страной, которая "обязалась проделать тяжелую работу, необходимую для того, чтобы стать членом ЕС". "Сегодня Молдова открывает новую страницу, поскольку ЕС дал зеленый свет переговорам о вступлении", - написала Санду в X.
Евросовет также предоставил статус кандидата Грузии, президент которой Саломе Зурабишвили назвала это решение "монументальной вехой".
Президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствовал решение Европейского совета начать переговоры с Украиной и Молдовой. Теперь нужно делать все, чтобы Украина продолжала получать военную и финансовую помощь, отметил он в X. "Это будет непросто, но Украина победит, мы победим", - подчеркнул президент.
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