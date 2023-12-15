"Если бы взгляд мог убить": в соцсетях обсуждают фото Силини с премьером Венгрии Орбаном

Соглашение о финансовой поддержке Украины в размере 50 миллиардов евро планировалось достичь лидерами стран-членов ЕС на последнем в этом году саммите, который проходит в четверг и пятницу в Брюсселе.

"Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр бюджета Многолетней финансовой структуры (МФФ). Мы вернемся к этому в следующем году в Европейском совете после должной подготовки", - написал Орбан в социальных сетях.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс, глава латвийского правительства подчеркнула необходимость объединения ЕС, заявив, что 26 стран уже имеют четкое видение необходимости соглашения о поддержке Украины. Также Силиня подчеркнула, что переговоры будут касаться не только Украины, но и самой Европы.

"Мы должны двигаться вперед и найти решение для финансовой, военной и политической поддержки Украины", - заявила премьер-министр. Силиня подчеркнула, что в финансовой сфере должно быть принято решение о поддержке ЕС в размере 50 млрд евро Украине.

В четверг и пятницу, 15 декабря, в Брюсселе проходит встреча глав стран и правительств ЕС, или Европейского совета. Его основными пунктами повестки дня являются продолжение поддержки Украины, начало переговоров о расширении ЕС с Украиной и Молдовой, а также ситуация на Ближнем Востоке, безопасности и обороне, а также среднесрочный обзор долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.