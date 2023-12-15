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"Если бы взгляд мог убить": в соцсетях обсуждают фото Силини с премьером Венгрии Орбаном

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Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в четверг и пятницу, 15 декабря, принимает участие во встрече лидеров стран-членов Европейского Союза. На мероприятии была запечатлена встреча Силини с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которую стали широко обсуждать в соцсетях.

"Если бы взгляды могли убить, или Встреча премьер-министров Латвии и Венгрии в Брюсселе" Холст, масло, 2023 г.

"Боже мой, Эвика Силиня, спасибо за это, эта картинка обязательно получит международную огласку".

"Чертовски хорошее фото".

Сама Силиня прокомментировала фото лаконично. "Самое горячее фото за сегодня из Евросовета. Вы "глазастые"", - написала она.

Орбан против Украины

Как стало известно утром в пятницу, 15 декабря, Виктор Орбан заблокировал соглашение лидеров стран-членов Европейского Союза (ЕС) о пакете финансовой поддержки Украины, заявили несколько дипломатов. Тем не менее, в четверг лидеры стран ЕС договорились начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

Соглашение о финансовой поддержке Украины в размере 50 миллиардов евро планировалось достичь лидерами стран-членов ЕС на последнем в этом году саммите, который проходит в четверг и пятницу в Брюсселе.

"Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр бюджета Многолетней финансовой структуры (МФФ). Мы вернемся к этому в следующем году в Европейском совете после должной подготовки", - написал Орбан в социальных сетях.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс, глава латвийского правительства подчеркнула необходимость объединения ЕС, заявив, что 26 стран уже имеют четкое видение необходимости соглашения о поддержке Украины. Также Силиня подчеркнула, что переговоры будут касаться не только Украины, но и самой Европы.

"Мы должны двигаться вперед и найти решение для финансовой, военной и политической поддержки Украины", - заявила премьер-министр. Силиня подчеркнула, что в финансовой сфере должно быть принято решение о поддержке ЕС в размере 50 млрд евро Украине.

В четверг и пятницу, 15 декабря, в Брюсселе проходит встреча глав стран и правительств ЕС, или Европейского совета. Его основными пунктами повестки дня являются продолжение поддержки Украины, начало переговоров о расширении ЕС с Украиной и Молдовой, а также ситуация на Ближнем Востоке, безопасности и обороне, а также среднесрочный обзор долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Как стало известно в четверг, лидеры стран ЕС договорились начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он объявил об этом решении в социальных сетях, назвав его "ясным сигналом надежды для их народов и для нашего континента".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение ЕС начать переговоры о вступлении - это победа и для его разрушенной войной страны, и для всей Европы. "Это победа, которая мотивирует, вдохновляет и придает сил. Историю творят те, кто не устал бороться за свободу", - написал Зеленский в соцсети X.

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала решение лидеров ЕС начать официальные переговоры о вступлении с ее страной, которая "обязалась проделать тяжелую работу, необходимую для того, чтобы стать членом ЕС". "Сегодня Молдова открывает новую страницу, поскольку ЕС дал зеленый свет переговорам о вступлении", - написала Санду в X.

Евросовет также предоставил статус кандидата Грузии, президент которой Саломе Зурабишвили назвала это решение "монументальной вехой".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствовал решение Европейского совета начать переговоры с Украиной и Молдовой. Теперь нужно делать все, чтобы Украина продолжала получать военную и финансовую помощь, отметил он в X. "Это будет непросто, но Украина победит, мы победим", - подчеркнул президент.

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