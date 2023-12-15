Видео ⟩ В Вангажи женщина удивлена не только полученному подарку, но и необычным насекомым на нем

Получив подарок, супруга через некоторое время заметила, что по листьям орхидеи ползают очень маленькие белые насекомые.

Это также удивило Улдиса. Он выяснил, что они могут заразить и другие растения в доме.

Фото: Кадр из программы Bez tabu

Улдис купил орхидею в магазине Depo в Иманте. С чеком в одной руке и цветочным горшком в другой он вернулся в магазин. Мужчине удалось договориться о возврате растения и возмещении расходов на бензин.

Однако Улдис хочет предупредить других покупателей, поскольку он и ранее слышал, что в конкретном магазине продаются инфицированные растения.

Анитра Лесланде, представитель Государственной службы защиты растений (VAAD), пояснила, что это кокциды*.

*Кокциды, кокцидовые, червецы и щитовки - надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых. Существует около 3000 известных науке видов. Все представители питаются растительными соками и поэтому считаются вредителями. Типичным примером вредительского поведения является буковый войлочник (Википедия).

Представитель магазина Depo рассказал программе, что минимум раз в месяц проводится профилактическая дезинсекция находящихся в продаже растений.

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