Видео ⟩ В Вангажи женщина удивлена не только полученному подарку, но и необычным насекомым на нем

Житель Вангажи Улдис в ноябре подарил жене орхидею с фиолетовыми цветами, однако оказалось, что растение уже обжили мелкие насекомые, рассказывает программа Bez Tabu.
Получив подарок, супруга через некоторое время заметила, что по листьям орхидеи ползают очень маленькие белые насекомые.
Это также удивило Улдиса. Он выяснил, что они могут заразить и другие растения в доме.
Улдис купил орхидею в магазине Depo в Иманте. С чеком в одной руке и цветочным горшком в другой он вернулся в магазин. Мужчине удалось договориться о возврате растения и возмещении расходов на бензин.
Однако Улдис хочет предупредить других покупателей, поскольку он и ранее слышал, что в конкретном магазине продаются инфицированные растения.
Анитра Лесланде, представитель Государственной службы защиты растений (VAAD), пояснила, что это кокциды*.
*Кокциды, кокцидовые, червецы и щитовки - надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых. Существует около 3000 известных науке видов. Все представители питаются растительными соками и поэтому считаются вредителями. Типичным примером вредительского поведения является буковый войлочник (Википедия).
Представитель магазина Depo рассказал программе, что минимум раз в месяц проводится профилактическая дезинсекция находящихся в продаже растений.
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