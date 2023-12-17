Передача: Латвийскую экономику ждут годы слабого роста. У политиков нет плана, как зарабатывать больше

Медленный прогресс возможен во второй половине следующего года. Однако об установке президента о достижении среднеевропейского уровня жизни к 2030 году с такими цифрами говорить нельзя.

Экономист Банка Латвии подчеркивает, что по инвестициям мы уже десять лет сильно отстаем от двух соседних стран Балтии.

Но плана, как догнать соседей, у политиков пока нет. Внушительные европейские деньги - единственный инструмент, с помощью которого Латвия развивает свои экономические интересы, но есть риск не успеть завершить несколько десятков проектов на сумму более 400 миллионов уже в текущем периоде планирования фондов, сообщает VARAM.

Экономисты, глядя на следующий год, в целом не видят, что были предприняты значительные шаги для того, чтобы заработать больше.

Эксперты подчеркивают, что важен инвестиционный климат. Нет новых компаний, которые могли бы платить высокую заработную плату.

Декларация правительства Эвики Силини обещает повысить конкурентоспособность экономики, сократить бюрократические препятствия, увеличить налоговые поступления и упростить уплату налогов.

Никаких изменений в налогах на заработную плату, которые важны для работодателей для выравнивания затрат на рабочую силу с Эстонией и Литвой, не произойдет. По мнению министра финансов, когда экономика находится в самой низкой точке, менять налоги неправильно.

Не ожидается улучшений в будущем году и для малого бизнеса. Счет доходов от экономической деятельности, который обошелся Министерству финансов в 800 000 долларов, используют лишь немногим более 100 плательщиков налога на микропредприятия. Данную услугу предлагает только один банк, остальным она не интересна.

В свою очередь, предложение оппозиции снизить налог на микропредприятия для ремесленников и творческих людей в следующем году, когда Сейм рассматривал бюджет, поддержки не получило.

Говоря о развитии экономики, нельзя не брать во внимание постоянно растущие размеры теневой экономики. Государственный бюджет теряет более 2 миллиардов евро ежегодно.

Хотя политики и заявляют, что ищут способы побудить граждан выйти из серой зоны, рекомендации экспертов по "Плану сдерживания теневой экономики" на ближайшие три года включены не были.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!