Фото ⟩ Рижский зоопарк будет закрыт и во вторник; обещают, что в среду он возобновит работу

Там пояснили, что в результате снегопада и сползания снега с крыш и ветвей деревьев в зоопарке могут ломаться деревья, поэтому из соображений безопасности он закрыт.

Фото: Рижский зоопарк

Во вторник продолжатся начатые работы - обследование деревьев и спиливание поврежденных ветвей или деревьев. На территории зоопарка работы проходят чуть медленнее, чем в других местах, так как во время работы необходимо принимать во внимание дневной ритм и самочувствие животных. Однако есть в этом польза и для обитателей - срезанные ветви становятся пищей для различных животных.

Фото: Рижский зоопарк

В зоопарке поясняют, что работа идет медленнее из-за специфики зоопарка - с учетом животных и их суточного ритма возможности работать в темноте с прожекторами или долго шуметь ограничены. Крайне важно обследовать все деревья в этом районе и заметить любые повреждения, вызванные погодными условиями, чтобы предотвратить такие риски, как отключение электроэнергии, вызванное падающими ветвями.

Даже сравнительно недолгое пребывание при низкой температуре может вызвать проблемы со здоровьем у любителей тепла, проживающих в тропическом доме и других местах. Особенно тщательно осматриваются деревья в вольерах для животных и возле жилья, чтобы исключить риски повреждения вольеров.

Обследование деревьев на территории зоопарка осуществляется регулярно. Работы проводят арбористы Labie koki.

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