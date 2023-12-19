Стоит ли опасаться последствий извержения вулкана Рейкьянес?

Извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль Фото: Getty Images

По словам коллеги профессора Уотсона по Бристольскому университету, вулканолога доктора Сэма Митчелла, нынешнее извержение реально может грозить лишь полуострову Рейкьянес, на котором расположен вулкан.

«Люди вправе вспоминать 2010 год и последствия того извержения для всей Европы, особенно в том, что касается воздушного сообщения, — говорит доктор Митчелл, — но разница в том, что этот вулкан извергается не по взрывному типу с участием воды, так что волноваться за воздушное пространство над Европой особо не стоит».

Зато местному населению стоит опасаться вулканических газов, которые, хотя и не представляют смертельной опасности, но все же могут сильно осложнить жизнь, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей.

А лектор Имперского колледжа Лондона доктор Мэтт Джендж говорит, что пока рано говорить, как будет протекать извержение Рейкьянеса.

''Уровень извержения при таких разломах очень высок, до нескольких сотен кубометров лавы в секунду, — говорит он, — и лава эта раскаленная и очень подвижная, так что к ней опасно приближаться».

По словам доктора Дженджа, сейчас трудно говорить о том, пострадают ли знаменитая термальная Голубая лагуна и город Гриндавик, потому что все будет зависеть от топографии.

«Лава всегда течет под гору, пока не охлаждается и не застывает, и мало что может заставить ее изменить направление, — напоминает он.

Если лава будет продолжать изливаться из разломов, она станет захватывать все большее пространство.

"Контекст" Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.