Государство примет участие в управлении Даугавпилсской больницей

Сегодня, 19 декабря, состоялась встреча министра здравоохранения Хосама Абу Мери, специалистов министерства, самоуправлений Даугавпилса и Аугшдаугавского края и руководства Даугавпилсской региональной больницы, в ходе которой достигнута договоренность о привлечении государства к обеспечению непрерывности деятельности и дальнейшему управлению Даугавпилсской региональной больницей.

На встрече Абу Мери подчеркнул, что считает необходимым со стратегической точки зрения участие государства в управлении больницами регионального уровня. Это позволило бы обеспечить более тесное взаимодействие и интеграцию на более высоком уровне клинических университетских больниц и больниц регионального уровня и достичь сверхцели - повышения доступности, качества и эффективности услуг здравоохранения для населения на всей территории страны.

В течение двух недель представителями Минздрава, Даугавпилсского самоуправления и Даугавпилсской региональной больницы будет предложен план конкретных действий по реализации процесса.

Участники встречи сошлись во мнении, что Даугавпилсская региональная больница является крупнейшей больницей регионального уровня в Латвии, со стратегическим значением в Латгальском регионе и важно обеспечить непрерывность ее деятельности. Учитывая важность больницы в системе здравоохранения и концептуальный взгляд держателей долей капитала на необходимость участия государства в управлении больницей, участие Минздрава в управлении Даугавпилсской региональной больницей будет осуществлено как первый шаг в реализации всеобъемлющей реформы сети больниц по всей Латвии.

Передача LTV Panorāma уже сообщала, что Даугавпилсская региональная больница имеет задолженность не только перед поставщиками, но и перед работниками, поэтому врачам, чья зарплата превышает 2000 евро, часть оплаты за работу будет перечислена в следующем году.

Передача сообщала, что долг поставщикам измеряется в 6 млн евро.

Даугавпилсскому самоуправлению сейчас принадлежит 88,64% долей капитала больницы, самоуправлению Аугшдаугавского края - 8,93%, а Рижскому университету им. П. Страдиня - 2,43% долей капитала.

В Даугавпилсской региональной больнице работают 1670 сотрудников, свидетельствуют данные Firmas.lv. Оборот больницы в прошлом году составил 50,97 млн евро, а убытки - 3,5 млн евро.

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