ФОТО И ВИДЕО ⟩ Семья обнаружила на своей елке нежданного гостя, который тихонько жил на ней три дня

Мишель Уайт из Кентукки (США) купила рождественскую елку, и наряженное дерево простояло в гостиной четыре дня, прежде чем выяснилось, что там кое-кто поселился, сообщает UPI.

Мишель рассказала, что птице каким-то образом удалось оставаться незамеченной на дереве в течение четырех дней.В доме, кроме людей, живут три собаки. Также комнатой, где расположена елка, регулярно пользуются.

Тайна раскрылась благодаря Бобби Хейсу, владельцу и сотруднику компании Magic Carpet Cleaning. Он прибыл в дом Мишель чистить ковры и заметил, что ветки елки подозрительно шевелятся. Рассмотрев дерево внимательно, работник сильно удивился - на елке пряталась молодая сова.

Бобби Хейс обнаружил на елке у своих клиентов сову Фото: Postimees

Поскольку хозяйки не было дома, Бобби сфотографировал сову и отправил женщине снимок. При этом Мишель поначалу решила, что это такой веселый розыгрыш, устроенный с помощью реалистичной игрушки.

В итоге именно Бобби поймал и забрал сову, чтобы передать ее соответствующим службам. А хозяйка дома до сих пор не может прийти в себя.

"Я была шокирована и ошеломлена", - пишет Мишель Уайт в соцсетях.

Смотрите видео! А на вашей елке никто не прячется?

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!