На улице Прагас и территории автовокзала закончено строительство железнодорожной эстакады

В компании сообщили, что в рамках строительства Рижского центрального узла Rail Baltica завершены работы по строительству железнодорожной эстакады на уровне улицы на южной стороне проекта - на улице Прагас и в зоне Рижского международного автовокзала. Территория, ранее отведенная на строительные работы Rail Baltica, отдана в пользование автовокзалу, таким образом, можно возобновить обслуживание автобусов, обеспечив выход пассажиров.

Представители EDzL, застройщика BeReRix и Rīgas starptautiskā autoosta подписали акт сдачи-приемки использования подэстакадного пространства во время строительных работ, который предусматривает передачу автовокзалу территории, ранее использовавшейся для строительных работ, а также вновь построенного подэстакадного пространства, чтобы автовокзал мог предоставлять услуги до завершения всего проекта. Государственная железнодорожная техническая инспекция и Государственное управление строительного контроля также дали свое согласие на использование участка, сообщили в компании.