На улице Прагас и территории автовокзала закончено строительство железнодорожной эстакады

В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica завершены работы по строительству железнодорожной эстакады на улице Прагас и территории Рижского международного автовокзала, сообщили агентству LETA представители Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL).
В компании сообщили, что в рамках строительства Рижского центрального узла Rail Baltica завершены работы по строительству железнодорожной эстакады на уровне улицы на южной стороне проекта - на улице Прагас и в зоне Рижского международного автовокзала. Территория, ранее отведенная на строительные работы Rail Baltica, отдана в пользование автовокзалу, таким образом, можно возобновить обслуживание автобусов, обеспечив выход пассажиров.
Представители EDzL, застройщика BeReRix и Rīgas starptautiskā autoosta подписали акт сдачи-приемки использования подэстакадного пространства во время строительных работ, который предусматривает передачу автовокзалу территории, ранее использовавшейся для строительных работ, а также вновь построенного подэстакадного пространства, чтобы автовокзал мог предоставлять услуги до завершения всего проекта. Государственная железнодорожная техническая инспекция и Государственное управление строительного контроля также дали свое согласие на использование участка, сообщили в компании.
Представители EDzL также отмечают, что уборка насыпи откроет новые возможности для развития города, которые изменят облик центра Риги, облегчив передвижение и использование транспорта. Полностью убранная железнодорожная насыпь, движение поездов по эстакаде и другие решения на 25% увеличат внешнее общее пространство, которым могут пользоваться жители и гости города, чтобы добраться из Старого города до рынка и автовокзала. Под эстакадой можно создать современные зоны ожидания и посадочные платформы для пассажиров автобусов.
Длина эстакады составляет 200 метров - она начинается у торгового центра Stockmann и заканчивается возле улицы Маскавас, в свою очередь ее ширина составляет 15 метров. Опоры эстакады установлены каждые 25-30 метров. В целом по всей длине эстакады от улицы Маскавас до улицы Гоголя возведено 10 железобетонных опор, девять пролетов, заложено 2500 тонн арматуры и более 15 000 кубометров бетона. Работы по бетонированию, а также сооружению опор и настилов выполнил субподрядчик Nord X.
Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими европейскими странами железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую европейскую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с колеей 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
Первоначально ожидалось, что расходы Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что траты существенно возросли. Часть расходов покроют средства Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открыть последовательно в период с 2028 по 2030 год.
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