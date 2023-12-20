Президент оценил начало работы правительства под руководством Силини

По словам президента, нужно также говорить о больших целях - чтобы страна была более конкурентоспособной, чтобы в экономике произошел прорыв и у людей не было ощущения, что Латвия отстает от своих соседей.

"Речь идет о том, как стимулировать такое предпринимательство, чтобы наши экономические показатели были лучше, чем прогнозируемые", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что в Сейме были активные дискуссии по таким вопросам, как ратификация Стамбульской конвенции и закона о партнерских отношениях.

"Я хотел бы, чтобы в парламенте были такие же активные дискуссии о том, как улучшить экономику страны, энергетику, транспорт. Я желаю этого и Сейму, и правительству", - сказал Ринкевич.

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