Где латвийцы предпочитают хранить свои деньги?

В начале этого года латвийцы держали на банковских счетах, включая вклады, 10 млрд евро, в том числе 9 млрд евро - на расчетных счетах, 394 млн евро - в виде депозитов, 639 млн евро - в виде депозитов до востребования. В настоящее время большая часть средств населения перенаправлена на депозиты.

На расчетных счетах осталось 8 млрд евро, что на 1 млрд евро меньше, чем в начале года. В то же время в депозитах размещено 1,2 млрд евро, что почти на 800 млн евро больше, чем в начале года.

Это объясняется ростом процентных ставок по вкладам. Самым популярным сроком вкладов по-прежнему остается один год: объем таких вкладов увеличился до 958 млн евро (232 млн евро в начале года).

Следует также отметить, что значительно выросли вложения населения в сберегательные облигации - в середине декабря объем сберегательных облигаций, которыми владеют латвийцы, достиг 250 млн евро, тогда как в конце прошлого года он составлял всего 15 млн евро.

Хотя перенаправление денег в банковские вклады и сберегательные облигации составляет около 1 млрд евро (на столько же сократился объем средств на текущих счетах), следует учесть, что повседневные расходы людей выросли из-за инфляции и т. д. В целом за 10 месяцев объем средств на банковских счетах населения уменьшился с 10 млрд евро до 9,8 млрд евро

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