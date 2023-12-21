Сейм осудил принудительное перемещение украинских детей в РФ и Беларусь

За заявление проголосовали 88 депутатов, в том числе представители оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "Стабильности!".

В заявлении депутаты выражают категорическое осуждение действий двух стран, в частности, отмечают, что осуществляемое Россией и Беларусью противоправное и принудительное перемещение украинских детей нарушает международное гуманитарное право, а также по сути является военным преступлением и геноцидом. Кроме того, депутаты в заявлении выражают поддержку расследованию уголовного суда и призывают международное сообщество, Красный крест и ООН принять активное участие в решении вопроса.

В заявлении парламента выражена поддержка намерению Украины создать в одной из третьих стран международный контактный центр организаций и родителей. Такой центр мог бы обеспечить более скоординированные действия и помочь со сбором доказательств и оформлением документов.

Депутат Занда Калниня-Лукашевича подчеркнула, что вывоз детей и уничтожение их личных данных являются геноцидом и военным преступлением. Дети подвергаются целенаправленной русификации, им запрещается говорить на украинском языке, дети подвергаются российской пропаганде, а также медицинским проверкам и психологическому террору.