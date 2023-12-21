Сейм осудил принудительное перемещение украинских детей в РФ и Беларусь

Парламент Латвии сегодня, 21 декабря, принял заявление, в котором выразил осуждение противоправному принудительному перемещению украинских детей в Россию и Беларусь.
За заявление проголосовали 88 депутатов, в том числе представители оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "Стабильности!".
В заявлении депутаты выражают категорическое осуждение действий двух стран, в частности, отмечают, что осуществляемое Россией и Беларусью противоправное и принудительное перемещение украинских детей нарушает международное гуманитарное право, а также по сути является военным преступлением и геноцидом. Кроме того, депутаты в заявлении выражают поддержку расследованию уголовного суда и призывают международное сообщество, Красный крест и ООН принять активное участие в решении вопроса.
В заявлении парламента выражена поддержка намерению Украины создать в одной из третьих стран международный контактный центр организаций и родителей. Такой центр мог бы обеспечить более скоординированные действия и помочь со сбором доказательств и оформлением документов.
Депутат Занда Калниня-Лукашевича подчеркнула, что вывоз детей и уничтожение их личных данных являются геноцидом и военным преступлением. Дети подвергаются целенаправленной русификации, им запрещается говорить на украинском языке, дети подвергаются российской пропаганде, а также медицинским проверкам и психологическому террору.
"Это настолько крупное преступление, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России и так называемой защитницы прав детей. Эти люди непосредственно ответственны за это негуманное военное преступление", - сказала Калниня-Лукашевица.
Она добавила, что этому преступлению уделено международное внимание: принято решение о том, что парламентские ассамблеи Совета Европы создают специальный комитет для рассмотрения этого вопроса. Комитет собрался на свое первое заседание 15 декабря в Париже.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей из Украины.
Опираясь на нормы международного права, МУС рассматривает вывоз украинских детей с оккупированных территорий как военное преступление.
До сих пор из Украины незаконно увезено почти 20 000 украинских детей, однако поскольку данные об оккупированных территориях не полны, то предполагается, что реальное число может достигать 30 000 детей. В семьи вернулись всего 0,5%.
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