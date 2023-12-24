Полиция разыскивает без вести пропавшую Ингу 1983 года рождения

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Ингу Алтену 1983 года рождения, которая 3 декабря этого года вышла с работы на деревообрабатывающем предприятии в Балдонской волости Кекавского края, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы женщины: рост 160 см, среднего телосложение, короткие темные, немного седые волосы.
Полиция просит осмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номерам телефона 67085938 или 110.
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