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Полиция разыскивает без вести пропавшую Ингу 1983 года рождения

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Инга Алтена
Инга Алтена Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Ингу Алтену 1983 года рождения, которая 3 декабря этого года вышла с работы на деревообрабатывающем предприятии в Балдонской волости Кекавского края, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: рост 160 см, среднего телосложение, короткие темные, немного седые волосы.

Полиция просит осмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номерам телефона 67085938 или 110.

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