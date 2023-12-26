Видео ⟩ Вместо туалета - ведро на кухне. Двое тяжелобольных жителей Резекне вынуждены жить в тяжелых условиях

Выжить Раисе и ее мужу помогают пенсия и ежемесячная компенсация за проблемы со здоровьем, возникшие в результате работы. Муж прикован к постели из-за редкого заболевания.

"Вроде не бедная, но когда закупаюсь в аптеке, практически такой становлюсь. Раньше я за ним ухаживала одна, а теперь два раза в неделю приходит сиделка. Ей я тоже плачу. Я больше не могу. Сказали, что у него пролежни. Я даже толком не знала, что это такое".

В ежедневной борьбе за выживание у пары нет средств и сил, чтобы справиться со многими проблемами, которые преследуют многоквартирный дом, хотя внешне он и выглядит хорошо. До недавнего времени на мужа лилась вода из дыры в крыше. По просьбе Раисы управдом сделал ремонт. "Крышу покрыли, но она же все равно "сгорит" рано или поздно", - говорит Раиса.