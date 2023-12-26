Жительнице Резекне Раисе, имеющей инвалидность, с мизерной пенсией приходится ухаживать еще и за тяжелобольным лежачим мужем. Ситуацию усугубляют и жилищные условия - женщина с супругом проживают в многоквартирном доме со старой электропроводкой, где зимой туалет на лестничной площадке часто замерзает, сообщает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ Вместо туалета - ведро на кухне. Двое тяжелобольных жителей Резекне вынуждены жить в тяжелых условиях
Выжить Раисе и ее мужу помогают пенсия и ежемесячная компенсация за проблемы со здоровьем, возникшие в результате работы. Муж прикован к постели из-за редкого заболевания.
"Вроде не бедная, но когда закупаюсь в аптеке, практически такой становлюсь. Раньше я за ним ухаживала одна, а теперь два раза в неделю приходит сиделка. Ей я тоже плачу. Я больше не могу. Сказали, что у него пролежни. Я даже толком не знала, что это такое".
В ежедневной борьбе за выживание у пары нет средств и сил, чтобы справиться со многими проблемами, которые преследуют многоквартирный дом, хотя внешне он и выглядит хорошо. До недавнего времени на мужа лилась вода из дыры в крыше. По просьбе Раисы управдом сделал ремонт. "Крышу покрыли, но она же все равно "сгорит" рано или поздно", - говорит Раиса.
Уборная в квартире Раисы еще не обустроена, поэтому приходится пользоваться туалетом на лестничной клетке, который во время холодов замерзает. В таких ситуациях женщина использует ведро в собственной кухне, поэтому в квартире стоит неприятный запах.
Электропроводка в доме также барахлит, из-за чего в квартире женщины уже наблюдались проблемы с розетками.
Член правления Rēzeknes namsaimnieks Юна Кьякшта рассказала передаче, что компания проверит, что можно исправить, "не вкладывая больших средств", т. к. других жалоб на электропроводку в доме, а также аварий не было. Тем временем, если говорить об электропроводке внутри квартир, то это уже ответственность владельца квартиры.
Раиса также обвиняет представителей Rēzeknes namsaimnieks в грубости. Это в компании отрицают. Кроме того, на предприятии объяснили, что при желании что-то изменить в доме его владельцам нужно организовывать это своими силами.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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