Чт, 28.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

СТЫДНО ИЛИ КРУТО? ⟩ Люди высказывают свое мнение о елке, сделанной из общественных туалетов

Трийн Роос
, репортер-редактор портала Elu24
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Так выглядит рождественская елка, сделанная из общественных туалетов, ночью.
Так выглядит рождественская елка, сделанная из общественных туалетов, ночью. Фото: Tomi Saluveer

В то время как традиционная рождественская елка на центральной площади Выру является радует глаз, на окраине города установлена ​​елка из общественных туалетов, которая не оставит никого равнодушным. "У меня нет слов. Это переработка?" - сказал один. "Передозировка символизма!" - прокомментировал другой. "Если не нравится, не смотри. Спасибо создателю", - отметил третий, пишет Rus.Postimees.

Прибывающих в Выру встречает рождественская елка, собранная из общественных биотуалетов. Дерево расположено на Таллиннском шоссе напротив заправки Olerex и вызывает противоречивые эмоции. Елка из туалетов стала своеобразной традицией. В предыдущие годы елка также была установлена, и с каждым годом она становилась все выше. Елку 2019 года можно увидеть на фотографии ниже.

Рождественская елка из туалетов в Выру
Рождественская елка из туалетов в Выру Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх