В то время как традиционная рождественская елка на центральной площади Выру является радует глаз, на окраине города установлена елка из общественных туалетов, которая не оставит никого равнодушным. "У меня нет слов. Это переработка?" - сказал один. "Передозировка символизма!" - прокомментировал другой. "Если не нравится, не смотри. Спасибо создателю", - отметил третий, пишет Rus.Postimees.
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СТЫДНО ИЛИ КРУТО? ⟩ Люди высказывают свое мнение о елке, сделанной из общественных туалетов
Прибывающих в Выру встречает рождественская елка, собранная из общественных биотуалетов. Дерево расположено на Таллиннском шоссе напротив заправки Olerex и вызывает противоречивые эмоции. Елка из туалетов стала своеобразной традицией. В предыдущие годы елка также была установлена, и с каждым годом она становилась все выше. Елку 2019 года можно увидеть на фотографии ниже.