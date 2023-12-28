СТЫДНО ИЛИ КРУТО? ⟩ Люди высказывают свое мнение о елке, сделанной из общественных туалетов

В то время как традиционная рождественская елка на центральной площади Выру является радует глаз, на окраине города установлена ​​елка из общественных туалетов, которая не оставит никого равнодушным. "У меня нет слов. Это переработка?" - сказал один. "Передозировка символизма!" - прокомментировал другой. "Если не нравится, не смотри. Спасибо создателю", - отметил третий, пишет Rus.Postimees.