В 2021 году Рига обеспечила более половины ВВП Латвии

В то же время на Рижский регион пришлось 5,3 миллиарда евро, или 15,9% ВВП Латвии в 2021 году, что вместе с Ригой это составляет 68,8% ВВП Латвии.

На Курземе в 2021 году пришлось 3 млрд евро или 9,3% ВВП Латвии, на Земгале - 2,7 млрд евро или 8,1%, на Видземе - 2,3 млрд евро или 7% и на Латгале - 2,2 млрд евро или 6,6%.

Самый высокий ВВП на душу населения в 2021 году был в Риге - 28 900 евро, а самый низкий ВВП на душу населения - в Латгале, 8 800 евро. Таким образом, производительность труда в Риге в 3,3 раза выше, чем в Латгале. В Рижском регионе ВВП на душу населения составил 13 900 евро, в Курземе - 13 200 евро, в Видземе - 12 800 евро и в Земгале - 12 000 евро.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году быстрее всего ВВП рос в Видземе - на 15,5%, или на 313,9 млн евро. Во всех регионах наблюдался рост, но в Латгале он был самым низким - на 8% или 162,7 млн евро.

В 2021 году в Риге был самый высокий ВВП на душу населения среди городов страны - 28 900 евро.

На втором месте Валмиера - 20 800 евро, на третьем Лиепая - 15 500 евро. Далее следуют Вентспилс - 13 900, Резекне и Елгава - по 13 500, Екабпилс - 13 300, Даугавпилс - 10 700, Юрмала - 10 000 и Огре - 9300.

Самый высокий ВВП на душу населения в 2021 году был в Марупском крае (30 200 евро), за ним следуют Ропажское самоуправление (23 400 евро) и Кекавское самоуправление (19 000 евро). В первую десятку также вошли Смилтене, Олайне, Ливаны, Валмиера, Салдус, Добеле и Вентспилс.

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